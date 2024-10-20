本週操盤筆記：全球PMI數據、中國、加拿大利率決策、特斯拉財報

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-20 21:50

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未來一周，市場將聚焦一系列總體經濟數據表現，紐西蘭 9 月貿易數據與加拿大生產者物價指數 (PPI) 在周二 (22 日) 打頭陣，歐元區 10 月消費者信心數據則在隔日登場，全球多國 10 月採購經理人指數 (PMI) 初值將在周四 (24 日) 出爐，東京 10 月通膨、德國 Ifo 指數、美國 9 月耐久財訂單、密西根大學 10 月消費者信心指數終值、加拿大 8 月零售銷售數據則在周五 (25 日) 登場。

與此同時，中國與加拿大央行將分別在周一 (21 日) 跟周三 (23 日) 公布利率決定，美國耐久財訂單和成屋銷售數據以及特斯拉、奇異等企業的財報也將發布。此外，國際貨幣組織 (IMF) 和世界銀行秋季年會將於周一起在華府舉行一周。

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本週操盤筆記 (1021-1025)

1. 全球 PMI 預覽

歐美英等主要經濟體發布的 10 月 PMI 初值，將首度展示主要經濟體今年第四季經濟狀況，隨著歐洲央行 (ECB)12 月降息 2 碼機率上升，歐元區的表現成為市場關注焦點。歐元區 9 月 PMI 跌至 50 以下，顯示景氣低迷，加劇市場對歐元區可能衰退的擔憂。

英國製造業 PMI 則一直在改善，但服務業 PMI 逐漸下降，跟今年下半年經濟成長放緩趨勢一致。若該趨勢持續下去，加上近來服務業通膨放緩，英國央行可能會加快降息步伐。

2. 中國、加拿大利率決策

中國人民銀行 (央行) 行長潘功勝上周五 (18 日) 在金融街論壇上表示，年底前視市場流動性情況，擇機進一步降準 0.25 到 0.5 個百分點，並預告周一公布的貸款市場報價利率 (LPR) 也會下調 0.2 到 0.25 個百分點。

此外，加拿大央行 (BoC) 也成為投資人關注焦點，一些市場人士猜測 BoC 周三將大幅降息 2 碼，因加國 9 月通膨率首度跌破 BoC 的 2% 目標，為 3 年多來首見。

3. 特斯拉財報

美國電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US)將於美股周三 (23 日) 盤後公布第三季財報，分析師預估每股獲利(EPS)0.59 美元，低於去年同期 0.66 美元，營收則為 255 億美元，高於去年同期的 251 億美元，毛利率料將從 17.9% 攀升。