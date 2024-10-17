馬斯克捐逾24億！民主黨鐵票區分裂 愈來愈多矽谷科技人支持川普

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-17 11:14

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美國總統大選倒數不到 3 禮拜，最新跡象顯示，曾為民主黨「大本營」的矽谷正轉向支持共和黨，創投者與科技創業者正押注川普當選，其中最為知名的非馬斯克莫屬，捐給川普近 7500 萬美元 (約 24.3 億台幣)。

早在今年 6 月，矽谷菁英們便在民主黨執政的加州為川普舉辦籌款活動，其中最受關注的，莫過於億萬富翁 David Sacks 和 Chamath Palihapitiya 等知名創投人士舉辦的籌款晚會，門票每張從 5 萬美元起跳，若選擇「優先晚餐座位」以及與川普合影等額外 VIP 待遇，則需要捐款 30 萬美元。

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最終，募款晚會參加人數超越預期並成功籌集 1200 萬美元，Sacks 甚至稱支持者們熱情蔓延到了場外。

川普在今年大選得到科技業不同尋常的大力支援，與 2016 年形成鮮明對比，當時僅億萬富翁 Peter·Thiel 是唯一的公開支持者。

美國政治捐獻資料庫研究總監 Sarah Bryner 表示，馬斯克雖非首個站出來支持川普的人，但肯定是最不可忽視的一個。一旦有人提出這種觀點，其他人就會跟進，尤其是川普現在的民調和籌款情況都不錯。人們希望支持贏家。」

今年 7 月川普遇襲事件發生後，馬斯克決定全面「挺川」，之後還跟川普在 X 平台上對談兩小時，並承諾每月向支持川普的新超級政治行動委員會 (PAC) 提供 4500 萬美元。儘管後來馬斯克稱這一數字太過荒謬，但他數月前曾稱不會向任何一位總統候選人提供任何東西。

馬斯克顯然不介意與川普拉進距離，後者近期也說當選後，將任命馬斯克領導一個「政府效率委員會」。

專家認為，若只從勝負風向解釋矽谷大佬的轉變，恐難令人信服，畢竟賀錦麗民調也不差，甚至在某些情況下還超越川普。科技領袖們可能認為，在川普的領導下，矽谷商業發展的前景會更好。

這麼想的人不在少數。美國私人創投公司 Andreessen Horowitz 共同創辦人 Marc Andreessen 近日在一個播客 (Podcast) 節目中公開「挺川」，並稱川普在加密貨幣、稅收以及其他科技相關領域的政策立場與他的商業利益高度契合。

Palantir 顧問 Jacob Helberg 同樣想回到川普治下的美國，減稅和放鬆監管是川普任內經濟政策的兩大支柱。

相反，過去四年，美國總統拜登的稅收政策和反壟斷舉措，一直讓矽谷巨頭們頗為頭疼。拜登在任內多次表達不懼怕釋放針對大企業的政治信號，尤其是在 2025 財年預算提案中提議將資本利得稅率提高到 44.6%，這對年收入超過 100 萬美元的高收入者不是什麼好消息。

專家指出，矽谷菁英轉而支持川普，很大程度上源於他們的自由主義和市場自由化傾向。當他們成為收入階層的前 1% 時，強者思維和社會達爾文主義便會佔上風。