陸媒爆料：特斯拉FSD入華仍未獲批准 馬斯克曾尋求取得部分數據

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-18 09:39

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今年以來，特斯拉 (TSLA-US) FSD（全自動駕駛系統）即將在中國市場落地的傳聞不斷，多位知情人士透露，中國政府支持其在遵循法律法規的前提下，先行先試部分 FSD 功能，但 FSD 入華尚未得到監管部門批准，政府仍在評估。

9 月初，特斯拉 AI 團隊發布產品路線圖，預定 2025 年第 1 季在中國和歐洲推出 FSD。據《中國日報》周五（18 日）報導，消息人士表示：「進展並沒有那麼快」，目前相關工作仍處於評估階段，相關部門正緊鑼密鼓對自動駕駛技術、數據安全、法律法規、技術標準等方面進行綜合研判與深入分析。

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專家指出，FSD 能否在華快速落地的核心問題，主要在於如何採集基礎地理訊息等數據以及數據怎樣安全合規。目前特斯拉是委托有資質的中國企業進行相關測繪活動。

《中華人民共和國測繪法》明確規定，對智慧網聯車的坐標、影像等測繪地理訊息數據進行採集、存儲、傳輸和處理的行為，都屬於測繪活動。

內資企業必須依法取得相應測繪資質或委托有資質的單位展開測繪活動，外商投資企業必須委托具有相應測繪資質的單位。