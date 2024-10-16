多空股債全包 野村攜手駿利亨德森首創3A級全天候組合基金

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-16 13:40

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野村投信與駿利亨德森強強合作，攜手推出「野村全天候組合基金」，投資版圖擴展至全球市場，以基金與 ETF，加上野村台股基金。共同打造擁有 4 大獨家特色的 3A 級 (Ace, All weather, Alternatives) 全天候組合，預定於 11 月 4 日起展開募集。組合基金比多重資產型基金更加多元與分散，即使市況詭譎多變，亦能助投資人從容因應。

對於投資人來說，研究投資組合該如何配置以及買進賣出時點已經很不容易，更遑論還要篩選出表現符合期待的產品，需要花費非常多的時間與精力。

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野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，野村全天候組合基金的第一大特色是「Ace 王牌投資團隊」 – 駿利亨德森投資擔任本基金的投資顧問，駿利亨德森的股債平衡式策略始於 1992 年 9 月 1 日，超過 30 年的投資經歷已度過多個景氣多空循環。根據統計，近 15 年來駿利亨德森平衡式策略在短、中或更長期間的年化報酬率均優於同類型基金平均 (晨星美元平衡型股債混合) 與指數 (Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD)。

野村全天候組合基金在駿利亨德森美國股債平衡式策略的基礎上，將投資版圖擴展至全球市場，可運用的投資工具包括基金與 ETF，以及野村投信實力堅強的台股基金。

第二大特色是「All weather investment 全天候投資」。張繼文指出，無論總經週期是處於復甦、繁榮、減速或衰退，基金均有足夠且合宜的標的可以選擇。對於投資人來說，憑藉著專業投資團隊的動態配置，未來無論市場多空變化，亦無須時時盯緊大盤，能將時間與精力放在其他事物上。

第三大特色是「Alternatives 另類資產」。基金的投資組合納入投資私募股權、房產基礎、大宗商品、主題投資等 4 大另類資產相關證券之子基金。舉例來說，2022 年美國暴力式升息導致市場動盪，且罕見地出現股債市同步走低的情形，不過，在另類資產中，仍有在當年度上漲甚至漲幅達雙位數的標的，可見另類資產可望強化空頭抗跌性，並伺機增益整體投組績效。