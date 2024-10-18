「積」會來了！搶買科技型ETF 0052、00881價量齊升
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-18 14:38
台積電一甩前一次法說會失靈的陰霾，強勢帶領台股大盤向上攻堅，今 (18) 日盤中勁揚超過 4%，一度衝上 1100 元新高，連動多檔台股科技型 ETF 價量齊升，最會漲的包括富邦科技 (0052-TW) 漲幅 2.09%，國泰台灣 5G+ (00881-TW) 單日上漲 1.39%，以及新光臺灣半導體 (00904-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)、群益半導體收益 (00927-TW) 等多檔都是紅通通。
法人分析，隨基本面逐漸復甦，預估今、明年台股企業獲利年增率分別達 36.7% 及 15.5%，其中電子產業為成長關鍵引擎，AI 相關高成長動能之族群有望支撐台股後市表現，年底是科技新品備貨旺季，有報告指出，2030 年的半導體市場規模將爆炸性成長至近 1 兆美元，現在看 1100 元的台積電覺得貴，以後只會更貴。
不過，拿不出 110 萬買台積電也不用太灰心，畢竟台積電動輒上下百元的波動，真的不是一般股民 hold 得住，選擇成分股包含台積電的科技型 ETF，利用一籃子股票的特性，有效分散風險降低波動，也可以跟到這波「積」會，也是很好的選擇。
綜觀台股 ETF 中，超過 30 檔成分股都有半導體之王台積電，但比例最高的幾檔像是富邦科技、富邦台 50(006208-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 及國泰台灣 5G+ 等，台積電占比都在 30% 以上。
專家表示，其中，0052、00881 是科技型 ETF，但 0052 目前已經漲至 195 元，小資族也望之卻步，反而 00881，今年狂漲 35%，但價位在 24 元左右，買 1 張 0052 相當於存 8 張的 00881，存股張數更有感。
00881 前三大成分股是台積電、鴻海跟聯發科三大權值王，更狂的是有八成都是被黃仁勳點過名的輝達概念股，未來 AI 世界不是輝達就是台積電，00881 成分股全是夢幻組合金，本日爆出大量，超過 23000 張，顯見股民也積極進場卡位。
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