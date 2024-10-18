「積」會來了！搶買科技型ETF 0052、00881價量齊升

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-18 14:38

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法人分析，隨基本面逐漸復甦，預估今、明年台股企業獲利年增率分別達 36.7% 及 15.5%，其中電子產業為成長關鍵引擎，AI 相關高成長動能之族群有望支撐台股後市表現，年底是科技新品備貨旺季，有報告指出，2030 年的半導體市場規模將爆炸性成長至近 1 兆美元，現在看 1100 元的台積電覺得貴，以後只會更貴。

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不過，拿不出 110 萬買台積電也不用太灰心，畢竟台積電動輒上下百元的波動，真的不是一般股民 hold 得住，選擇成分股包含台積電的科技型 ETF，利用一籃子股票的特性，有效分散風險降低波動，也可以跟到這波「積」會，也是很好的選擇。

綜觀台股 ETF 中，超過 30 檔成分股都有半導體之王台積電，但比例最高的幾檔像是富邦科技、富邦台 50(006208-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 及國泰台灣 5G+ 等，台積電占比都在 30% 以上。

專家表示，其中，0052、00881 是科技型 ETF，但 0052 目前已經漲至 195 元，小資族也望之卻步，反而 00881，今年狂漲 35%，但價位在 24 元左右，買 1 張 0052 相當於存 8 張的 00881，存股張數更有感。