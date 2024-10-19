〈能源盤後〉辛瓦爾遭擊斃 中東局勢恐緩解 中國需求前景堪憂 WTI跌破70美元 創一年來最大單周跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-10-19 05:49

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原油期货周五 (18 日) 收跌，WTI 原油跌破每桶 70 美元，並創下一年來最差單周表現。

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能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.45 美元或近 2.1%，收每桶 69.22 美元，本周近月 WTI 原油期貨價格下跌 8.4%，創 2023 年 10 月 6 日止當周以降最大單周跌幅。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.39 美元或 1.9%，收每桶 73.06 美元，本周該期貨下跌 7.6%，創 9 月 6 日止當周以降最大單周跌幅。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油價格均跌至 9 月 30 日以來最低收盤價。

11 月交割汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2 美元，本周下跌 7%。

11 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.15 美元，本周下跌 8.2%。

11 月交割天然氣價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.26 美元，本周下跌 14.2%。

市場驅動力

蜂鳥資本管理合夥人 Matt Polyak 表示：「本周油價下跌的關鍵驅動因素是地緣政治風險溢價的下降…… 石油市場正在觀望以色列和伊朗之間的緊張局勢是否會逐步升級，並試圖忽略石油產量受影響的可能性。」

展望未來，石油的主要關注點「將是伊朗與以色列的動態、美國大選及其對烏克蘭 - 俄羅斯和中東風險溢價、供應成長和需求前景的影響，特別是與中國。」他說。

石油交易商對前一晚消息作出反應，其中包括中國經濟第三季成長 4.6%，為 18 個月來最慢增速的經濟數據。鑑於中國是全球最大的石油進口國，這再次引發市場擔憂，恐這全球第二大經濟體的放緩會繼續影響石油需求。

「我們拭目以待，看中國近期的刺激措施短期內如何推動需求改善，我想應該要等到第一季才會看到中國需求復甦。」Polyak 補充，由於全球煉油裂解疲軟，將迫使中國煉油廠在短期內減產，恐導致原油需求下降。

「話雖這麼說，隨著新的刺激措施的實施，也許需求下降程度最糟糕的數據點已經過去，接著可望看到近期內加速增長。」他說。

中東局勢可能緩解

同時，以色列當局確認，以色列國防軍已擊斃哈馬斯領導人葉海亞 · 辛瓦爾 (Yahya Sinwar)，這令一些投資人相信加薩衝突可能很快結束，意味中東緊張局勢緩和，從而持續削弱本周初戰爭帶來的風險溢價。

然而，Polyak 認為，「辛瓦爾遭擊斃後雙方可能停火」此點只是傳聞，觀察者仍在等待以色列對伊朗空襲的回應。

在此背景下，油價下跌，儘管策略師指出，下跌速度較本周稍早放緩。Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示：「對多頭來說，好消息是拋售似乎失去了一些動力。」