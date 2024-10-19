〈能源盤後〉辛瓦爾遭擊斃 中東局勢恐緩解 中國需求前景堪憂 WTI跌破70美元 創一年來最大單周跌幅
鉅亨網編譯許家華 2024-10-19 05:49
原油期货周五 (18 日) 收跌，WTI 原油跌破每桶 70 美元，並創下一年來最差單周表現。
分析師表示，對中國需求放緩的擔憂以及中東地緣政治風險緩解的跡象持續打壓原油，令 WTI 原油和 Brent 原油跌至本月迄今最低收盤價。
能源商品價格
- 11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.45 美元或近 2.1%，收每桶 69.22 美元，本周近月 WTI 原油期貨價格下跌 8.4%，創 2023 年 10 月 6 日止當周以降最大單周跌幅。
- 12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.39 美元或 1.9%，收每桶 73.06 美元，本周該期貨下跌 7.6%，創 9 月 6 日止當周以降最大單周跌幅。
- 根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油價格均跌至 9 月 30 日以來最低收盤價。
- 11 月交割汽油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2 美元，本周下跌 7%。
- 11 月交割熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 2.15 美元，本周下跌 8.2%。
- 11 月交割天然氣價格下跌 3.8%，收每百萬 Btu 2.26 美元，本周下跌 14.2%。
市場驅動力
蜂鳥資本管理合夥人 Matt Polyak 表示：「本周油價下跌的關鍵驅動因素是地緣政治風險溢價的下降…… 石油市場正在觀望以色列和伊朗之間的緊張局勢是否會逐步升級，並試圖忽略石油產量受影響的可能性。」
展望未來，石油的主要關注點「將是伊朗與以色列的動態、美國大選及其對烏克蘭 - 俄羅斯和中東風險溢價、供應成長和需求前景的影響，特別是與中國。」他說。
石油交易商對前一晚消息作出反應，其中包括中國經濟第三季成長 4.6%，為 18 個月來最慢增速的經濟數據。鑑於中國是全球最大的石油進口國，這再次引發市場擔憂，恐這全球第二大經濟體的放緩會繼續影響石油需求。
「我們拭目以待，看中國近期的刺激措施短期內如何推動需求改善，我想應該要等到第一季才會看到中國需求復甦。」Polyak 補充，由於全球煉油裂解疲軟，將迫使中國煉油廠在短期內減產，恐導致原油需求下降。
「話雖這麼說，隨著新的刺激措施的實施，也許需求下降程度最糟糕的數據點已經過去，接著可望看到近期內加速增長。」他說。
中東局勢可能緩解
同時，以色列當局確認，以色列國防軍已擊斃哈馬斯領導人葉海亞 · 辛瓦爾 (Yahya Sinwar)，這令一些投資人相信加薩衝突可能很快結束，意味中東緊張局勢緩和，從而持續削弱本周初戰爭帶來的風險溢價。
然而，Polyak 認為，「辛瓦爾遭擊斃後雙方可能停火」此點只是傳聞，觀察者仍在等待以色列對伊朗空襲的回應。
在此背景下，油價下跌，儘管策略師指出，下跌速度較本周稍早放緩。Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 表示：「對多頭來說，好消息是拋售似乎失去了一些動力。」
然而，Morrison 補充，技術指標表明市場動能可能會繼續推低價格。
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