中國經濟未能加速 國家統計局坦言：就業總量壓力依然存在

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 11:14

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最新數據顯示，中國經濟未能加速成長，7 月復甦動能依然不平均，原因是消費者支出的表現依然落後工業和投資活動，且國家統計局坦言，就業總量壓力依然存在。

據《彭博》報導，中國國家統計局周四（15 日）公布的數據顯示，7 月工業生產年增 5.1%，升幅小於 6 月的 5.3%，也不如經濟學家原估的 5.2%。7 月全國調查失業率為 5.2%，為 2 月以來首度上升。

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7 月零售銷售年增 2.7%，略優於預估，且升幅大於 6 月的 2%，原因可能是更有利的比較基礎和暑假季節。

國家統計局表示，7 月經濟運行總體平穩，穩中有進，但人們也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，國內有效需求依然不足，新舊動能轉換出現陣痛，經濟持續回升仍面臨諸多困難挑戰。

國家統計局新聞發言人劉愛華說，7 月部分房地產相關指標降幅繼續縮小，但多數房地產指標仍處於下降狀態，房地產市場仍陷入調整。

劉愛華進一步指出，就業總量壓力依然存在，就業難、招工難並存的結構性矛盾，仍然比較突出，部分行業和重點群體的就業仍然承壓。

《彭博》指出，最新數據顯示，近期中國政府提出的刺激消費措施，幾乎沒有提振內需。中國官方把今年全年經濟成長目標定在約 5%，如今經濟未能大幅復甦，北京可能會聽到要求提出更多刺激措施的呼聲。