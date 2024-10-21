〈走進中國〉沒想到！中國連演唱會都賣不動了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-21 07:33

‌



《大麥網》的數據顯示，李克勤、譚詠麟、張信哲等一批老牌實力歌手的演唱會門票正式開售後，並未迅速全部售出，哪怕是在上海、北京開唱，票也賣不動。

門票沒有「秒空」，僅僅是演唱會市場遇冷現象中程度較輕的一種情況，還有許多演唱會的門票打折出售都沒人要。

‌



更有甚者，許多演唱會因各種原因被取消。據不完全統計，2024 年上半年，近 30 場演唱會被延期或取消。

從官方公布的原因來看，身體原因、極端天氣、場地升級、及未公開的不可抗力，都是演唱會被取消 / 延期的原因。

如果真是因為不可抗力導致演唱會取消 / 延期，倒是無可厚非，但部分演出到底是不可抗力還是售票不理想，可就不好說了。

微信公眾號「非凡油條」指出，演唱會市場遇冷可能有多方面的原因。

一方面，2023 年疫情政策逐步放開，讓各類演出如雨後春筍般冒出來。行業數據顯示，2023 年 2,000 人以上大中型演唱會、音樂節演出約 5,600 場，較 2019 年暴增 100%。

演出市場經過一年多的報復性消費，消費者在最初激情消費之後，頭腦顯然冷靜了不少，不是什麼演唱會消費者都願意買單了。

另一方面，以往高漲的演出經濟，讓主辦方錯估市場，定價過高，並且最低檔票價座位區域也越來越小，影響觀看體驗。

票價超出許多普通觀眾的消費能力，從而抑制了消費意願。

此外，演出場次大量增加，導致市場供給過剩，觀眾的選擇增多，審美疲勞也隨之而來。

而且，部分歌手的演唱實力或整體觀看體驗，未能滿足觀眾的期待，也是市場遇冷的一大原因。

部分歌手為了快速撈錢，選擇多場連開，不注重提高演唱會的品質，導致有些演唱會出現製作水準不高、音響效果差、舞台設計簡陋、沒開空調、買了票只能看到柱子等問題。

這些問題引發了觀眾和網友不滿，降低了演唱會的口碑。

在這個娛樂形式推陳出新的時代，影音直播、雲端音樂會、短影音以及各類遊戲，競相爭奪大眾的休閒時光與娛樂消費支出。