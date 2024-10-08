世界銀行：儘管實施刺激計畫 中國經濟成長仍將低於5%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-10-08 15:10

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世界銀行在半年度經濟展望報告中表示，儘管近期刺激措施暫時提振，但中國經濟成長率預計將從 2024 年的 4.8% 進一步放緩至 2025 年的 4.3%。

世界銀行預計，即使近期刺激措施暫時提振，中國經濟成長仍將在 2025 年進一步放緩，對地區經濟帶來額外壓力。

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世界銀行指出，受中國經濟成長放緩影㛺，東亞和太平洋地區 (包括印尼、澳洲和南韓等國家) 的成長，將從今年的約 4.8% 放緩至 2025 年的 4.4%。

世界銀行表示：「30 年來，中國的增長給鄰國帶來了好處，但這種推動力的規模現在正在減弱。」 「最近暗示的財政支持可能會提振短期增長，但長期增長將取決於更深層次的結構性改革。」

中國官員設定了今年約 5% 的經濟成長目標，但由於消費支出低迷和房地產市場仍然不穩定，在 8 月份時，這一目標變得遙不可及。至 9 月下旬，北京推出了一系列刺激措施，主要集中在貨幣政策上，包括降息等措施，以刺激經濟。

現在人們期望中國獲得更多財政支持，以刺激支出、恢復信心和提振經濟。

世界銀行表示，除了中國經濟成長放緩之外，貿易和投資流向的變化以及全球政策不確定性的增加，也可能影響東亞和太平洋地區。