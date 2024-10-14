台股ETF受益人990萬人創高 00919榮登第三檔百萬國民ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 20:58

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台股 ETF 受益人數上周再創新高，挑戰千萬大關，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，63 檔台股 ETF 受益人最新一周增加 60638 人，來到 990 萬 4687 人，進一步觀察單檔表現，有 31 檔受益人數增加，其中以元大高股息 (0056-TW) 與群益台灣精選高息 (00919-TW) 增加萬人以上，表現相對較佳，值得一提的是，00919 受益人數突破百萬，成為第三檔百萬國民 ETF。

據了解，00919 挾帶著 6 季年化配息率逾 10% 的光環，今年以來持續受許多投資人青睞，增加了 56.6 萬受益人數，是不含新成立 ETF 中今年來受益人增加最多的 ETF，總受益人數也來到 100 萬 0818 人，突破百萬大關。整體而言，越來越多人認同 00919 可以滿足打造被動現金流的需求。

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ETF 理財達人表示，進一步分析 00919 受歡迎的關鍵，在於成分股精準卡位，每年 5 月底所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，而 00919 於 5 月底審查過後，6 月初隨即將符合條件已公告的高息股納入 ETF 中，調整時間剛剛好。

加上 00919 持續穩定的階梯式向上配息政策深受存股族的喜愛，其追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的 30 檔個股，特別適合存股族。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息 ETF 來介入台股，因為高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。