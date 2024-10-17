陸股ETF「買貴不會退差價」 布局大中華主動式基金搶政策紅利
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-17 15:02
中國政府近期大動作救市，引發股民瘋搶，造成有陸股 ETF 溢價逾 200%，到底「溢價」代表什麼警訊呢？投資專家表示，被動式 ETF 有市價跟淨值兩個價格，只要出現大幅溢價，就是「買貴了」！而主動式基金只有淨值一個價格，所以沒有折溢價問題，且經理人可在掌握趨勢後及時調整持股，打造攻守兼備投資組合。
近期陸股雖然降溫，但證監會第三季宣示將推動構建「長錢長投」的政策體系，因此，投資陸股須看中長線表現，投資人逢拉回可擇優布局大中華主動式基金，搶攻陸股政策紅利。
目前全市場合計共有 70 檔陸股暨大中華相關的主被動式基金，據晨星統計至 10/14，今年績效前十大排名中，有 4 檔陸股正 2 ETF，原型陸股 ETF、大中華主動式基金各有 3 檔。
其中，統一大中華中小基金今年報酬率高達 52.43%，超越所有主被動式基金，甚至贏過多檔陸股正 2 ETF， 元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2、中信中國 50 正 2、國泰中國 A50 正 2 分列第二至四名，今年來績效落在 44%-50%，第五至十名績優陸股暨大中華主被動基金，報酬率也都在 3 成以上。
投資專家表示，中國過去兩年也採取過降準、降息、降存量房貸利率等政策，但效果不彰，主要過往是以「擠牙膏式」的方式推出，但中國此次貨幣、財政、股市三利多齊發，除降準降息釋放流動性外，亦支持創設證券、基金、保險公司等通過資產質押再投入股票市場，僅限股票市場的資金高達 5000 億人民幣，另創設專項再貸款引導回購股票及大股東增持，顯見中國政府展現全力救市的決心。
陸股在瘋漲一波後，近期降溫回檔，投資專家表示，中國為調控股市不要暴漲暴跌，會採取「溫和發力」，保持必要財政支出強度，健全投資和融資相互協調的資本市場功能。市場預期，10 月下旬中國人大常委會、12 月的中央經濟工作會議可能再祭出新一輪重大財政刺激措施。現在行情休息，可說是「倒車載客」，分批逢低布局大中華主動式基金的好時機。
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