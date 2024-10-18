〈台股開盤〉大漲逾600點 法說悲喜兩極 台積電飆天價1100元、大立光跌8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 09:48

‌



台北股市今 (18) 日由精神領袖台積電 (2330-TW) 開盤強漲上攻新高價之後，吸引電子股買氣助攻，高價股凌厲漲勢，早盤大漲超過 600 點，集中市場加權股價指數早盤最高達 23713.70 點，漲幅超過 2.7%，市場專家指出，台股的強勁走勢將延續，指數將續挑戰 24416.67 點的高點。

但昨日與台積電同步進行公布業績及法說的大立光 (3008-TW)，早盤表現遜色，股價早盤下跌逾 200 元，股價跌幅超過 8%。

‌



資深證券分析黃漢成指出，目前爲電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，同時，台積電扮演台股領頭羊角色，台股上攻力道將獲延續，不過，在台積電及大立光陸續公布前三季財報及市場展望之後，投資人要特別留意各上市櫃公司的最新財報發布狀況。

台股集中市場大盤 10 月 18 日以跳空開高 23620.57 點開出，最低 23545.7 點，最高 22656.46 點，早盤最高達 23660.05 點，漲幅超過 2%，預估全場成交值放大至 5680 億元，台積電開盤價 1095 元創新高，漲幅 5.8%，較昨日中大漲 60 元，貢獻指數 454.9 點 。就類股指數來看，台積電帶動電子股吸金。電子股 20 分鐘成交值突破 1000 億元，上漲 2.77%，占大盤成交比重 2.77%，金融股上漲 0.77%，占大盤成交比重 2.49%。

台積電法說超驚豔，而強勁的零售銷售數據凸顯美國經濟整體實力，美股主要指數今晨收高，台積電 ADR 狂飆近 10%，收盤指數表現上 ，美股道瓊指數上漲 161.35 點，或 0.37%，收 43,239.05 點。那斯達克指數上漲 6.53 點，或 0.04%，收 18,373.61 點。S&P 500 指數下跌 1 點，或 0.02%，收 5,841.47 點。費城半導體指數上漲 48.95 點，或 0.95%，收 5,204.81 點。

台股 ADR 多頭火苗盛焰。台積電 ADR (TSM-US) 狂飆 9.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 3.57%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.42%。