search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股開盤〉大漲逾600點 法說悲喜兩極 台積電飆天價1100元、大立光跌8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-18 09:48

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電好業績帶動股價創新高看好AI 開盤大漲逾500點。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市今 (18) 日由精神領袖台積電 (2330-TW) 開盤強漲上攻新高價之後，吸引電子股買氣助攻，高價股凌厲漲勢，早盤大漲超過 600 點，集中市場加權股價指數早盤最高達 23713.70 點，漲幅超過 2.7%，市場專家指出，台股的強勁走勢將延續，指數將續挑戰 24416.67 點的高點。

但昨日與台積電同步進行公布業績及法說的大立光 (3008-TW)，早盤表現遜色，股價早盤下跌逾 200 元，股價跌幅超過 8%。


資深證券分析黃漢成指出，目前爲電子股的旺季，也將在市場扮演多頭角色，同時，台積電扮演台股領頭羊角色，台股上攻力道將獲延續，不過，在台積電及大立光陸續公布前三季財報及市場展望之後，投資人要特別留意各上市櫃公司的最新財報發布狀況。

台股集中市場大盤 10 月 18 日以跳空開高 23620.57 點開出，最低 23545.7 點，最高 22656.46 點，早盤最高達 23660.05 點，漲幅超過 2%，預估全場成交值放大至 5680 億元，台積電開盤價 1095 元創新高，漲幅 5.8%，較昨日中大漲 60 元，貢獻指數 454.9 點 。就類股指數來看，台積電帶動電子股吸金。電子股 20 分鐘成交值突破 1000 億元，上漲 2.77%，占大盤成交比重 2.77%，金融股上漲 0.77%，占大盤成交比重 2.49%。

台股權值股台積電早盤上漲，鴻海 (2317-TW) 獲利回吐賣壓湧現而下跌，聯發科 (2454-TW) 今開盤上漲 1.96%，股價最高 1300 元，蘋果概念股的大立光及玉晶光 (3406-TW) 股價早盤下挫。

IC 載板類股走勢各異，欣興 (3037-TW) 下跌、景碩 (3189-TW) 早盤走強，南電 (8046-TW) 早盤平盤震盪。而貨櫃航運長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 早盤走高。。

台積電法說超驚豔，而強勁的零售銷售數據凸顯美國經濟整體實力，美股主要指數今晨收高，台積電 ADR 狂飆近 10%，收盤指數表現上 ，美股道瓊指數上漲 161.35 點，或 0.37%，收 43,239.05 點。那斯達克指數上漲 6.53 點，或 0.04%，收 18,373.61 點。S&P 500 指數下跌 1  點，或 0.02%，收 5,841.47 點。費城半導體指數上漲 48.95 點，或 0.95%，收 5,204.81 點。

台股 ADR 多頭火苗盛焰。台積電 ADR (TSM-US) 狂飆 9.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 3.57%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.42%。

台積電預測人工智慧需求將持續「多年」強勁後，輝達 (NVDA-US) 和其他晶片股飆升，輝達微升 0.89% 至每股 136.93 美元，盤中一度登頂達 140.89。SE FANG + 指數上漲 27.72 點，或 0.24%，收 11,691.46 點。

文章標籤

大立光台股開盤台積電欣興南電

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ18373.6090.04%
道瓊指數43239.050.37%
S&P 5005841.47-0.02%
費城半導體5204.8110.95%
台積電10905.31%
大立光2355-7.47%
長榮196.50.00%
南電136.50.00%
景碩1060.47%
欣興146.5-0.34%
玉晶光467.5-1.68%
聯發科13253.92%
鴻海210.50.96%
萬海85.8-0.69%
陽明660.76%
聯電 ADR80.25%
日月光投資控股10.743.57%
台積電205.849.79%
中華電38.110.42%
輝達136.92830.89%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.42
加權指數法興(售) 槓桿6.5

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
長榮

65.52%

勝率

#當沖高手_強

偏強
長榮

65.52%

勝率

#上升三紅K

偏強
長榮

65.52%

勝率

#低檔佈局訊號

偏強
長榮

65.52%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
長榮

65.52%

勝率

延伸閱讀


Empty