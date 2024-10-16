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〈台股開盤〉ASML爆雷拖累台積電跌近3% 重挫400點失守2萬3

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-16 09:47

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〈台股開盤〉半導體股全倒 一度重挫400點 失守2萬3大關。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日在 ASML 財測爆雷下，最低一度暴跌超過 400 點、下探至 22,866 點，摔下 2 萬 3 千點大關，但在低接買盤進場下，跌幅略為收斂，最高達 22,994 點，成交量預估 3,500 億元，五日線失而復得。

權值股普遍下挫，台積電 (2330-TW)(TSM-US) ADR 昨日大跌，今日普通股也補跌近 3%，回到五日線支撐，聯發科 (2454-TW) 也重挫 2%，跌破 1,300 元大關，鴻海 (2317-TW) 跌幅在 1% 內，守住 200 元整數大關。


其他電子、金融權值股也難逃賣壓，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅都有 2% 左右，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 也下跌 1%，壓抑整體大盤表現。

日前表現強勢的光通訊族群也陷入修正，指標股聯亞 (3081-TW) 重挫 3%，光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW)、波若威 (3163-TW) 等，跌幅都有 1-2%。

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ASML台積電法說台股開盤

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台達電390-2.13%
日月光投控167-0.89%
波若威164.5-2.08%
聯鈞220.5-5.77%
光聖444-2.84%
聯亞323-5.56%
國泰金68.2-0.87%
富邦金90.7-1.31%
聯電51.9-1.33%
鴻海205.5-0.72%
聯發科1285-1.15%
台積電1055-1.40%
台積電187.13-2.64%
聯電 ADR7.95-2.81%
日月光投資控股10.20.39%

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