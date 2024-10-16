〈台股開盤〉ASML爆雷拖累台積電跌近3% 重挫400點失守2萬3

台股今 (11) 日在 ASML 財測爆雷下，最低一度暴跌超過 400 點、下探至 22,866 點，摔下 2 萬 3 千點大關，但在低接買盤進場下，跌幅略為收斂，最高達 22,994 點，成交量預估 3,500 億元，五日線失而復得。