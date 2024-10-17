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〈台股開盤〉台積電法說倒數卻軟腳 指數開高後翻黑跌破2萬3

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-17 09:49

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〈台股開盤〉台積電軟腳 開高走低翻黑一度失守23000點。(鉅亨網資料照)

美股周三反彈，道瓊大漲逾 300 點再創新高，台股今 (17) 日開盤上漲百點，但台積電盤中翻黑，拖累大盤開高走低、一度翻黑跌破 23000 點，早盤暫在 5 日線上下震盪，今日估量約 3800 億元，較昨日縮減。

今日召開法說會台積電 (2330-TW) ，昨日卻遭外資賣超 1.6 萬張，開盤上漲 5 元，以 1050 元開出，但早盤跌近 1%，最低來到 1035 元，回測昨日低點，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等同樣開高走低，早盤拉回平盤，壓抑大盤漲點。


強勢電子指標則有欣興 (3037-TW)、南亞科 (2408-TW)、技嘉 (2376-TW)、文曄 (3036-TW) 等漲 3-4%，光寶科 (2301-TW)、川湖 (2059-TW) 等也漲約 2%。不過，嘉澤 (3533-TW)、瑞昱 (2379-TW)、智邦 (2345-TW) 等跌 2% 上下，奇鋐 (3017-TW)、緯穎 (6669-TW)、祥碩 (5269-TW) 等也走弱。

電子股表現乏力，資金轉進傳產族群，台塑四寶走強，台化 (1326-TW) 漲逾 3%、台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑 (1301-TW) 也都漲超過 2%；貨櫃海運三雄也表態，萬海 (3036-TW) 漲近 4%、長榮 (2303-TW)、陽明 (2309-TW) 漲 2% 上下，其他傳產指標如中鋼 (2002-TW)、水泥雙雄等表現也相對有撐。

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道瓊指數43077.70.79%
瑞昱465-2.62%
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欣興146.52.81%
南亞科44.23.63%
技嘉2743.40%
文曄1152.68%
光寶科1031.48%
川湖11152.76%
嘉澤1625-2.40%
智邦544-1.81%
台積電1035-0.96%
奇鋐672-0.59%
緯穎1915-0.78%
祥碩1620-0.31%
台化40.152.95%
台塑化49.752.05%
南亞43.051.89%
台塑48.651.46%
聯電51.80.19%
鴻海205.50.24%
中鋼22.451.35%

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