〈台股開盤〉台積電法說倒數卻軟腳 指數開高後翻黑跌破2萬3

美股周三反彈，道瓊大漲逾 300 點再創新高，台股今 (17) 日開盤上漲百點，但台積電盤中翻黑，拖累大盤開高走低、一度翻黑跌破 23000 點，早盤暫在 5 日線上下震盪，今日估量約 3800 億元，較昨日縮減。