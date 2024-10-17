〈台股盤後〉台積電續攻無力 傳產接棒力挺 漲42點收23053點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-17 14:03
台積電今 (17) 日早盤開高走低，拖累台股早盤一度失守 23000 點關卡，資金輪動至傳產族群，包括石化、航運及鋼鐵類股挺身而出，台股最高漲至 23191.79 點，但台積電無力上攻，大盤終場僅漲 42.86 點或 0.19%，以 23053.84 點作收，守住 5 日線及 23000 點關卡，成交量 3720.82 億元。
觀察今天權值股表現，台積電 (2330-TW) 將於盤後召開法說會，市場靜待結果，但台積電早盤以 1050 元開高後，續攻力道疲軟，隨後翻黑走低，終場跌 10 元，跌幅 0.96%。
至於其他電子權值股表現，鴻海 (2317-TW) 有所表現，漲 1.71%，聯發科 (2454-TW) 收平盤，廣達 (2382-TW) 漲 1.86%，台達電 (2308-TW) 漲 0.77%，日月光 (3711-TW) 小漲 0.3%。大立光 (3008-TW) 也將於今日召開法說，今天則漲 1.39%。
今天資金輪動至傳產，石化族群跌深反彈，台塑四寶包括台化 (1326-TW) 漲逾 3%，台塑化 (6505-TW)、南亞 (1303-TW) 漲逾 1%，台塑 (1301-TW) 則漲 0.94%。另外，台達化 (1309-TW)、台聚 (1304-TW) 也雙雙漲逾 2%。
航運族群今天也有所表態，貨櫃三雄紅通通，萬海 (2615-TW) 漲勢最強勁，漲逾半根停板，長榮 (2603-TW) 漲逾 3%，陽明 (2609-TW) 漲逾 2%，其他如四維航 (5608-TW)、台驊 (2636-TW)、榮運 (2607-TW) 及台船 (2208-TW) 也都有所表現。
鋼鐵族群也為今天盤面亮點，大成鋼 (2027-TW)、燁興 (2007-TW) 漲逾半根停板，中鴻 (2014-TW)、世紀鋼 (9958-TW) 漲逾 4%，第一銅 (2009-TW)、海光 (2038-TW)、中鋼 (2002-TW)、燁輝 (2023-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
除傳產族群，今天資金也流向中小型類股，光電及機器人族群今天表現強勢。光電類股方面，佰鴻 (3031-TW)、佳能 (2374-TW) 雙雙亮燈漲停。
機器人族群多檔強攻漲停板，包括穎漢 (4562-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、時碩工業 (4566-TW)、直得 (1597-TW) 以及全球傳動 (4540-TW)。
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