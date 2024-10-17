〈台股盤後〉台積電續攻無力 傳產接棒力挺 漲42點收23053點

台積電今 (17) 日早盤開高走低，拖累台股早盤一度失守 23000 點關卡，資金輪動至傳產族群，包括石化、航運及鋼鐵類股挺身而出，台股最高漲至 23191.79 點，但台積電無力上攻，大盤終場僅漲 42.86 點或 0.19%，以 23053.84 點作收，守住 5 日線及 23000 點關卡，成交量 3720.82 億元。