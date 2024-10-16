〈台股盤後〉半導體「摩」咒 台積電攻頂失利 收跌281點險守2萬3
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-16 14:12
ASML (愛司摩爾) 財報提前爆雷，加上輝達 (NVDA-US) 重摔逾 4%，拖累台股今 (16) 日表現，早盤一度重挫逾 400 點，跌至 22866.73 點，不過隨後跌幅收斂，終場跌 281.06 點或 1.21%，以 23010.98 點作收，同步守住 5 日線及 23000 點關卡，成交量 4105.65 億元。
權值股今天普遍走跌，台積電 (2330-TW) 未能攻上歷史新高 1080 點，反而下跌 2.34%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.97%，聯發科 (2454-TW) 也跌破 1300 元大關，跌 1.92%。
另外，廣達 (2382-TW) 小跌 0.17%，台達電 (2308-TW) 跌 2.38%，日月光 (3711-TW) 跌 2.08%，而金融權值股富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雙跌逾 1%，也壓抑大盤走勢。
近日表現強勢的光通訊族群今天也回檔修正，波若威 (3163-TW) 跌逾 2%，聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。
能源類股今天為盤面亮點，日友 (8341-TW)、中聯資源 (9930-TW) 漲逾半根停板，森崴能源 (6806-TW) 漲逾 4%，泓德能源 (6873-TW) 漲逾 3%，上緯投控 (3708-TW)、雲豹能源 (6869-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
星宇航空 (2646-TW) 昨日開始公開申購首次上市股票，今天表現亮眼，漲逾 3%，也同步激勵航空族群表現，台灣虎航 - 創 (6757-TW)、長榮航 (2618-TW) 雙雙漲逾 2%，華航 (2610-TW) 也漲逾 1%。
傳產的玻璃族群今天也有所表態，台玻 (1802-TW) 漲逾半根停板，和成 (1810-TW)、冠軍 (1806-TW) 漲逾 2%。
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