search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉半導體「摩」咒 台積電攻頂失利 收跌281點險守2萬3

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-16 14:12

cover image of news article
台股跌281點收23010點，驚險守住2萬3及5日線。(圖：shutterstock)

ASML  (愛司摩爾) 財報提前爆雷，加上輝達 (NVDA-US) 重摔逾 4%，拖累台股今 (16) 日表現，早盤一度重挫逾 400 點，跌至 22866.73 點，不過隨後跌幅收斂，終場跌 281.06 點或 1.21%，以 23010.98 點作收，同步守住 5 日線及 23000 點關卡，成交量 4105.65 億元。 

權值股今天普遍走跌，台積電 (2330-TW) 未能攻上歷史新高 1080 點，反而下跌 2.34%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.97%，聯發科 (2454-TW) 也跌破 1300 元大關，跌 1.92%。 


另外，廣達 (2382-TW) 小跌 0.17%，台達電 (2308-TW) 跌 2.38%，日月光 (3711-TW) 跌 2.08%，而金融權值股富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雙跌逾 1%，也壓抑大盤走勢。 

近日表現強勢的光通訊族群今天也回檔修正，波若威 (3163-TW) 跌逾 2%，聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、前鼎 (4908-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。 

能源類股今天為盤面亮點，日友 (8341-TW)、中聯資源 (9930-TW) 漲逾半根停板，森崴能源 (6806-TW) 漲逾 4%，泓德能源 (6873-TW) 漲逾 3%，上緯投控 (3708-TW)、雲豹能源 (6869-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

星宇航空 (2646-TW) 昨日開始公開申購首次上市股票，今天表現亮眼，漲逾 3%，也同步激勵航空族群表現，台灣虎航 - 創 (6757-TW)、長榮航 (2618-TW) 雙雙漲逾 2%，華航 (2610-TW) 也漲逾 1%。 

傳產的玻璃族群今天也有所表態，台玻 (1802-TW) 漲逾半根停板，和成 (1810-TW)、冠軍 (1806-TW) 漲逾 2%。 

文章標籤

台股盤後ASML輝達台積電光通訊星宇航空

相關行情

台股首頁我要存股
森崴能源127.54.08%
富邦金90.3-1.74%
冠軍11.752.17%
台積電1045-2.34%
泓德能源244.53.82%
鴻海205-0.97%
聯發科1275-1.92%
廣達295-0.17%
台達電389-2.38%
日月光投控165-2.08%
國泰金67.8-1.45%
波若威164.5-2.08%
聯鈞229.5-1.92%
華星光154.5-1.28%
前鼎114-1.30%
日友97.65.51%
中聯資源69.25.49%
上緯投控113.52.25%
長榮航37.052.07%
華航21.31.91%
台玻17.755.65%
雲豹能源2191.86%
台灣虎航-創57.82.12%
和成18.752.74%
星宇航空31.42.55%
輝達131.6-4.69%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿6.49
加權指數法興(售) 槓桿7.81

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量突破均線糾結

中弱短強
森崴

90.91%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏強
富邦金

64%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
富邦金

64%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
森崴

90.91%

勝率

延伸閱讀


    Empty