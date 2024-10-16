〈台股盤後〉半導體「摩」咒 台積電攻頂失利 收跌281點險守2萬3

ASML (愛司摩爾) 財報提前爆雷，加上輝達 (NVDA-US) 重摔逾 4%，拖累台股今 (16) 日表現，早盤一度重挫逾 400 點，跌至 22866.73 點，不過隨後跌幅收斂，終場跌 281.06 點或 1.21%，以 23010.98 點作收，同步守住 5 日線及 23000 點關卡，成交量 4105.65 億元。