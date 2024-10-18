陸續推房市利多政策！上海、深圳、西安等多地調整住房公積金政策

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-18 14:44

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中國持續加大拯救房市力道，上海、深圳、西安與四川省等多個城市在中國住建部等五部門介紹推動房市止跌回穩「組合拳」政策後，同日宣布調整住房公積金政策，包括提高租房提取額度，支援購房提取代際互助，支援由租轉購提取等。

上海市住房公積金管理委員會印發《關於優化本市住房公積金租賃提取業務相關事項的通知》，其中提出對接住房租賃體系，提高租賃住房提取額度，租保障性租賃住房也可按實際房租支出提取住房公積金，取消原來每月人民幣 4500 元提取限額， 無自有住房的租房家庭每戶月提取限額也由 3000 元提高到 4000 元。

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同時，加大對階段性住房困難群體支援力道，新市民、青年租屋並辦理網簽備案的，每戶家庭可按實際房租支出提取住房公積金。

此外，為支援人才安居，經上海市人才部門認定的高層次人才，在上海無房且租房的可按住房公積金月繳存額提取。

另個一線城市深圳也發佈《關於我市住房公積金租房提取有關事項的通知》續期通知，續期至明年 10 月 31 日，政策內容包括無房職工辦理租房提取業務的，每月最高可按申請當月應繳存額提取，多子女家庭職工可按實際月租金提取，不受月應繳存額限制，支援承租公共租賃住房職工按實際月租金提取，建立保障性租賃住房租金直付機制。

四川省級住房公積金管理中心也調整現行公積金提取政策，提出支持購房提取代際互助，省級中心繳存人的父母及子女可申請提取繳存在省級中心的個人住房公積金帳戶餘額，申請條件是在省級中心無未結清的公積金貸款，申請提取的住房為本規定實施之日起至 2025 年 12 月 31 日（含）新購買住房。

同時，四川省也支援由租轉購提取。同一個自然年度內，辦理過租房提取的繳存人，當年新購住房的，還可辦理購房提取或償還住房貸款本息提取。租房提取不受「一個自然年度內就一項住房消費行為選擇一套住房申請提取」的限制。另外，自周二 (15 日) 開始，支援省內異地購房提取。

除調整公積金政策外，西部城市西安周四優化房地產相關政策，取消商品房限售、新房限價及普通住宅和非普通住宅標準，支援企事業單位利用去庫存政策購買存量商品房，優化預售資金撥付程式。

此外，新建商品住房不再實施價格指導，由建商依照市場實際合理確定。企業可根據專案供需情況自主選擇是否需要公證搖號，取消普通住宅和非普通住宅標準，相關政策按國家規定執行。商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於 15%。