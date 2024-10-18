仍須更多刺激！陸Q3成長4.6%略勝預期 今年前三季成長4.8%不如預期

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-18 10:38

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最新數據顯示，中國今年第三季經濟擴張 4.6%，較第二季 4.7% 有所放緩，但略優於市場預期的 4.5%，而從季增表現來看，中國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.9%，略低於預期的季增 1%，而第二季修正後的季增率為 0.5%。

根據中國國家統計局今 (18) 日公布的數據，該國今年第三季 GDP 年增 4.6%%，且根據初步核算，今年前三季 GDP 年增 4.8%。分季來看，第一季 GDP 年增 5.3%，第二季年增 4.7%，第三季年增 4.6%。

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中國國家統計局說：「總的來看，前三季經濟運作整體平穩、穩中有進，政策效應不斷顯現，主要經濟指標近期出現正面變化，同時也要看到外部環境更趨複雜嚴峻，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

其他經濟數據方面：

今年前三季中國房地產開發投資較一年前下滑 10.1%，其中住宅投資減少 10.5% 至 5 兆 9701 億人民幣，房市再度傳來壞消息。

9 月社會消費品零售總額年增 3.2%，優於預期的 2.5%。今年前三季不含農戶固定資產投資年增 3.4%，優於預期的 3.3%，今年前三季工業增加值年增 5.8%，亦優於預期的 5.7%。

9 月失業率為 5.1%，較 8 月減少 0.2 個百分點，今年前三季為 5.1%，較去年同期下滑 0.2 個百分點。

在消費者信心低迷和房市低迷的情況下，中國政府最近幾周加大了刺激措施來提振經濟成長，包括降低現有房貸利率，以及透過降低存款準備率來讓銀行體系增加放款。