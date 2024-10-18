仍須更多刺激！陸Q3成長4.6%略勝預期 今年前三季成長4.8%不如預期
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-18 10:38
最新數據顯示，中國今年第三季經濟擴張 4.6%，較第二季 4.7% 有所放緩，但略優於市場預期的 4.5%，而從季增表現來看，中國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增 0.9%，略低於預期的季增 1%，而第二季修正後的季增率為 0.5%。
根據中國國家統計局今 (18) 日公布的數據，該國今年第三季 GDP 年增 4.6%%，且根據初步核算，今年前三季 GDP 年增 4.8%。分季來看，第一季 GDP 年增 5.3%，第二季年增 4.7%，第三季年增 4.6%。
中國國家統計局說：「總的來看，前三季經濟運作整體平穩、穩中有進，政策效應不斷顯現，主要經濟指標近期出現正面變化，同時也要看到外部環境更趨複雜嚴峻，經濟回升向好基礎仍需鞏固。
其他經濟數據方面：
今年前三季中國房地產開發投資較一年前下滑 10.1%，其中住宅投資減少 10.5% 至 5 兆 9701 億人民幣，房市再度傳來壞消息。
9 月社會消費品零售總額年增 3.2%，優於預期的 2.5%。今年前三季不含農戶固定資產投資年增 3.4%，優於預期的 3.3%，今年前三季工業增加值年增 5.8%，亦優於預期的 5.7%。
9 月失業率為 5.1%，較 8 月減少 0.2 個百分點，今年前三季為 5.1%，較去年同期下滑 0.2 個百分點。
在消費者信心低迷和房市低迷的情況下，中國政府最近幾周加大了刺激措施來提振經濟成長，包括降低現有房貸利率，以及透過降低存款準備率來讓銀行體系增加放款。
但迄今為止，北京方面尚未公佈分析師和股票投資人期待的新一輪大規模刺激計畫。
- 遊學讓你掌握市場動態 投資決策更精準！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇