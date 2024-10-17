【量大強漲股整理】台積電,大立光法說會釋佳音，機器人股可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-10-17 17:43

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 47.4 億，投信買超 16.27 億，自營商買超 59.77 億，三大法人合計賣超 28.65 億，其中，投信, 自營商由賣轉買，外資連二賣，累計賣超 388.4 億。

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美國股市上漲做收，中小型類股表現佳，從前一交易日 (ASML-US) 艾司摩爾 引發的拋售中反彈，道瓊反彈超 330 點，登上歷史新高，美股道瓊指數上漲 0.79%，那斯達克指數上漲 0.28%，S&P 500 指數上漲 0.47%，費城半導體指數上漲 0.21%，(MS-US) 摩根士丹利，股價暴漲 6.5%，繼上週末 SpaceX 成功進行第五次星艦飛行測試後，航空概念股也起飛，能源股守穩漲勢，中東供應面臨風險成為市場焦點，國際油價在每桶 70 美元附近波動，維持兩週來最低，台積電 ADR (TSM-US) 微漲 0.19% 至每股 187.48 美元，美國 Q3 電動車銷售創新高，(TSLA-US) 特斯拉，收紅；台股今日跟隨美股走揚，日韓股市普遍上漲，台股大盤開高後，因市場在 (2330) 台積電，法說會前保持謹慎，權值股表現平平，壓抑指數漲幅，終場指數漲幅收斂，終場上漲 42.86 點，收在 23053 點，量能縮至 3720 億，今日收量縮小黑 K，守穩五日線上，量縮小回，多方格局不變

，台積電, 大立光, 盤後法說會釋出優於預期的好成績，將有利於未來行情的延續，台股技術面來看，目前台股月線扣抵值已正式低檔向上，加上未來 1 至 2 週內季線有機會反轉向上，現階段技術面仍由多方掌控，中長線走勢偏多。

股票方面，權值 (2330-TW) 台積電，下跌 0.96%，收在 1035 元，守穩千元大關，今年第 3 季美元營收 235 億美元，毛利率 57.8%，營益率 47.5%，今日法說會台積電財務長黃仁昭說，在新台幣 32 兌美元基礎上，預估第 4 季美元營收約將介於 261-269 億美元，換算平均值季增 13%，季增 11.1-14.5%，台積電並預估今年第 4 季毛利率 57-59%，營益率 46.5-48.5%，台積電第 4 季美元營收預測已公布，台積電並預估全年美元營收估年增近 30%。較先前一次預估介於 24％至 26％之間持續上修，外資目標價從 1,330 元上調到 1,355；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.71%，收在 208.5 元，9 月營收 7,330 億元，月增 33.6%, 年增 10.9%，為歷年同期次高，第 3 季營收 1.85 兆元，創同期新高，季增 19.4%, 年增 20.1%，表現優於預期，累計今年前九 9 月營收 4.72 兆元，年增 9.7%，為歷年同期新高，展望第 4 季，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運仍將逐季加溫，預期第 4 季營運表現將約略符合目前市場預期，劉揚偉在先前鴻海科技日時透露，鴻海將會是全球第一個出貨輝達（NVIDIA）最新 GB200 AI 伺服器的供應商，同時規劃在墨西哥打造全球最大的 GB200 AI 伺服器工廠，法人目標價在 192 至 270 元；(2454-TW) 聯發科，平盤震盪，收在 1275 元，聯發科天璣 9400 優化性能，將使聯發科在高階智慧手機市占率提升，調查顯示，天璣 9400 售價約為比高通 S8 Gen4 定價低約 25%。鑒於三星和高通雙方的長期合作關係，三星 S25 旗艦機型仍將繼續使用高通的 S8 Gen4。但中國智慧手機品牌後續更多機型將搭載聯發科天璣 9400，據 FactSet 最新調查，多位分析師，預估目標價為 1420 元；(3008-TW) 大立光，上漲 1.39%，收在 2545 元，下午舉行線上法說會，公布 2024 年第三季財報。第三季毛利率為 50.22%，重返 50% 大關並為今年來高點，也為 2022 年來單季高點，稅後淨利 66.3 億元，季增 47.4%，年增 11.4%，每股盈餘 49.67 元，創近八季來新高；累計前三季每股盈餘為 129.16 元。大立光累計第三季營收 189.49 億元，季增 72.3%，年增 39.04%，單季毛利率為 50.22%，重返 50% 大關並為今年來高點，也為 2022 年來單季高點，季增 1.83 個百分點，年增 7.66 個百分點，營業淨利 78.01 億元，季與年同步倍增，都有利於未來行情。

2024.9.23 佳螢點名，領先點名，十月份四大主流再度點火，台積電召開法說會，將讓相關先進製程半導體股 CPO, 矽光子, CoWos, 光通訊股有所表現!

散熱股雙雙改寫新高!!!

一再強調的雙題材股，多元題材股都是資金流向的重點

點名預告的 CPO 股再度噴出,(3450-TW) 聯鈞，亮燈漲停，再創新高，來到 252 元大關，本波獲利超過 + 232%，9 月營收為新台幣 7.98 億元，年增率 63.12%，月增率 21.2%。今年 1-9 月累計營收為 50.91 億元，累計年增率 28.53%，因股價達公布注意交易資訊標準，16 日公布自結獲利，9 月合併稅後純益 7,800 萬元，每股稅後純益（EPS）0.53 元，較去年同期大增 783％，整整成長七倍之多，股價再創歷史新高紀錄。

點名預告 AI + 散熱雙題材的 (3013-TW) 晟銘電，盤中大漲逾 8% 以上，再創新高! 來到 159 元大關! 會員 9 字頭領先進場後登上百元俱樂部! 甚至元俱樂部加碼的會員，通通開心獲利數鈔票賺漲停! 最高獲利達 + 73%⊕⊕⊕⊕⊕⊕。

(3013-TW) 晟銘電， 九月營收 8.26 億元，表現亮眼, 呈現雙成長，創近 2 個月以來新高，不僅即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，也積極研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，為了消化大量訂單，目前已規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收，加上預計 10 月 17 日舉行法說會，預期將說明近期營運展望與泰國廠進度。預計在 2025 年除 AI 伺服器需求強勁，也跨入 Sidecar 水冷機櫃，且水冷機櫃組裝單價較機殼零組件大幅提升，隨著預計大量出貨，營收獲

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師