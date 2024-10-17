巨生醫抗癌藥物MPB-1734，臨床1/2a期試驗第一部分完成收案。

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-17 10:34

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巨生醫 (6827-TW) 宣布奈米微胞技術平台下產品 MPB-1734 抗癌藥物新劑型新藥臨床 1/2a 期試驗，完成第一部分 (phase 1) 收案。

執行副總許源宏表示，美國 FDA 及 TFDA 核准 MPB-1734 的臨床 1/2a 期試驗，第一部分 (phase 1) 為劑量調升評估，收納末期實體腫瘤受試者，並收集藥物動力學、安全性資料與評估初步療效等相關數據進行分析。

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許源宏指出，待第一部分 (phase 1) 臨床試驗及數據分析完成，將公布實驗結果，以決定 MPB-1734 之最大耐受劑量，以及用於第二期 (Phase 2a) 臨床試驗之最佳劑量。目前第一部分 (phase 1) 主要收治的對象為末期攝護腺癌及頭頸癌受試者，而第二期 (Phase 2a) 臨床試驗規劃將針對轉移性攝護腺癌及頭頸癌進行安全性與療效的評估。

巨生醫進一步說明，預計明年完成第一部分 (phase 1) 的數據分析，將儘速推動第二部分試驗，近期也規劃向美國 FDA 諮詢申請 505(b)(2) 新劑型新藥等快速審查方式，以加速取得藥證時程。

巨生醫表示，MPB-1734 已於 2023、2024 年陸續獲得美國、日本等國家新劑型專利，目前臨床 1/2a 期臨床試驗以適應症為攝護腺癌與頭頸癌為主要適應症。