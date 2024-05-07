〈焦點股〉佳能企業受惠AI 光學產品出貨增 突破盤整區間攻漲停

佳能企業 ( 2374-TW ) 受惠多項 AI 光學產品出貨頻率增加，其中透過 AI 鏡頭結合 Nvidia AI 平台運用於農業科技並接獲日本光學大廠訂單，而智慧城市的 AI 鏡頭產品也將陸續出貨，股價在 (7) 日爆量逾 4.2 萬張攻上漲停 44.2 元，也突破 4 月以來盤整區間。

佳能企業從全球最大數位相機廠轉型至今，績效顯現，2023 年下半年本業已獲利。在車載鏡頭系統方面，佳能企業也有斬獲，預計 2024 年下半年將開始出貨車載相關產品至日本車廠。此外，佳能今年加速腳步，加大力道於 AI 產品應用上，多項 AI 產品陸續出貨，2025 年展望樂觀。

佳能企業在 AI 運用方面，日前一日本客戶在去年底所發表的即時 AI 系統在 Nvidia Jetson 平台上運用 AI 鏡頭能準確的觀察並預測出母牛分娩的正確時間，該日系客戶已在日本媒體上宣布將於 2024 年陸續出貨。佳能企業獲此產品生產代工，也讓佳能企業跨入農業 AI 科技相關產業又一大突破。