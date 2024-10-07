佳能企業Q3營收17.11億元創21季以來新高年增8%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-07 18:11

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光學元件廠佳能企業 (2374-TW) 今 (7) 日公布最新營收，2024 年 9 月營收 5.75 億元，創 63 個月來新高，月增 0.13%，年增 12.74%，第三季營收爲 17.11 億元，季增 11.5%，年增 8.3%，也改寫 21 季來新高，佳能指出，第三季多數營收來自 360 度相機及多功能複合相機，但商用車的 AI 鏡頭也已開始出貨。

佳能 2024 年 1-9 月營收 45.06 億元，年增 24.87%。

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佳能主管指出，2024 年第三季佳能多數營收仍來自 360 度相機及多功能複合相機，但商用車的 AI 鏡頭也已開始出貨，佳能企業在目前高度競爭的車用鏡頭市場，應用光學及 AI 技術直探客戶需求，與客戶共研出科技滿足生活應用的光學產品。

佳能企業目前出貨動能仍在預期之內，越南第二廠也進入少量生產階段，其他東莞、台灣五股、越南一廠生產都如規劃。國際客戶對佳能企業的產品設計及生產製造管理都給予肯定。