貿聯-KY參展OCP 展出AI資料中心內外部連接解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-17 12:53

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線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 出席 OCP Global Summit 2024，展示 AI 資料中心相關的連接解決方案，包括 PCIe Gen5/6 高速內部互連系列產品，以及新一代高速外部纜線 1.6T OSFP DAC 和 224Gbps PAM4 等產品。

貿聯表示，公司是全球首批提供 224Gbp/s 批量電纜的供應商之一，可滿足人工智慧與機器學習應用中對高資料傳輸速率的需求，目標市場為 1.6T DAC 及 AEC 領域，此新產品也是在收購 LEONI AG 旗下工業應用事業群的綜效之一。

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而 PCIe Gen5/6 高速內部互連系列，則是專為緊湊型 AI 伺服器所設計，採用先進的線纜佈線技術，最大限度提高繞線效率並減少溫度上升，確保最佳性能提升效率。貿聯表示，在人工智慧和機器學習的應用推動下，內部高速線已經成為高階伺服器中不可或缺的關鍵元件之一。

另外，隨著傳輸速度的大幅提升，配合功率需求增加，貿聯與大型 AI 相關客戶合作開發先進電源電纜與高功率連結器產品。貿聯新開發 AC 100A 與 DC 1000A 電源解決方案，可為高容量機架、1400A + 機櫃匯流排提供穩定電力，可支持 60kW 與更高的功率電源架與 200kW + 機櫃功率。