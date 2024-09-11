貿聯-KY收購Easys簽署最終協議 預計Q4完成交易

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-11 11:59

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連接線大廠貿聯 - KT(3665-TW) 今 (11) 日宣布，宣布簽署最終收購協議，以企業價值 5150 萬歐元 (約新台幣 18.3 億元)，全資收購 Easys s. r. o.，這筆交易預計將在今年第四季完成。

Easys 的前身為 Electronic Wallisch GMBH 於 1999 年創立於奧地利，主要從事半導體設備的配電箱生產及系統整合與組裝，之後隨著業務規模擴大，2005 年於斯洛伐克更名創立 Easys k.s.。

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貿聯董事長梁華哲認為，此次併購是強化公司策略的重要機會，有助於在更多區域爭取更多高附加價值的半導體設備組裝業務。據了解，Easys 的商業模式與貿聯在 2020 年時收購新加坡商 Speedy Industrial 相似。

貿聯表示，併購 Easys 將增加客製化產品業務的產能和技術，以滿足半導體設備業務的需求，且在 Easys 併入工業用事業群後，資本設備能成為工業用事業群的最高佔比業務，進一步提升營運表現。