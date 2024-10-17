第八波信用管制何時來？楊金龍說先觀察半年 強調央行絕不「高舉輕放」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-17 13:06

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央行總裁楊金龍今（17 日）赴立法院進行中央銀行業務報告暨「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告。楊金龍說明，央行的信用管制措施，加上財政部的囤房稅、房地合一稅，內政部平均地權措施及金管會的政策，抑制房市過熱政策需要時間，至於會否有第八波信用管制措施，先觀察半年看看，他強調央行對房市不會「高高舉起輕輕放下」。

央行總裁楊金龍今（17）日赴立法院進行「第七波選擇性信用管制之配套措施」專題報告，並回應立委關切房市及打炒房措施議題所提出質詢。

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立委林德福首先針對國內房市和央行的第七波選擇性信用管制進行質詢。後續亦有多位立委關切這波信用管制的成效，並喻為公認出手最重的「金龍海嘯」，讓 9 月房市出現交易量下滑現象。

林德福質詢，目前房市預期上漲的心理是否已到了一個臨界點？由於第七波選擇性信用管制被稱為史上最重手，詢問楊金龍的看法。

楊金龍表示，因為之前房市的確有過熱現象，為抑制房市，首先要降低民眾預期房價會上漲的心理，預期房價上漲的心理，是民眾「囤房」主因，他相信在央行第七波選擇性信用管制、和財政部的囤房稅及內政部平均地權，及金管會的政策齊頭並進之下，會對抑制房市產生效果，央行也絕對不會「高高舉起、輕輕放下」。

央行第七波房貸管制被外界評價為史上最重，林德福質詢，央行是否認為房市現況已動搖金融市場穩定？

楊金龍說，正因為擔心房市過熱再持續下去是不好的，不只對房地產市場不好，對金融穩定也有威脅，才會未雨綢繆，提出選擇性信用管制。像美國與日本房地產出問題，就是大家預期房地產一直上漲的心理，政府出手太慢，才會導致房地產泡沫，中國大陸的案例，也值得借鏡。

立委賴士葆質詢，對於第七波選擇性信用管制，請楊金龍自評，是否認為有達到政策目標，對打炒房是否有奏效。

楊金龍拉示，信用管制措施，第一步是讓預期上漲的心理產生反轉，但房市的變化比較慢，政策也需要一段時間的發酵，目前還很難估測要多久才看出效果。

賴士葆追問，如是用三個月呢？或是半年，這些從房市的交易量和交易價格變化可以當參考指標，並問如果半年後抑制效果不佳，是否要再推出第八波。