台灣央行出手消除泡沫 房仲：長期健康短期會痛
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 20:06
台灣央行要求銀行提出到 2025 年年底的自主管理不動產貸款具體量化改善方案，央行出重手，要避免資金持續流入不動產市場，進而讓房市降溫，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期市場出現房貸之亂，股市也出現波段回檔，房市排隊等房貸、股市排隊等解套，房市頓失資金動能，從去年下半年一路熱的房市可能會降溫。
曾敬德指出，央行強調不影響無自用住宅民眾購屋、都更與危老融資，還是保障民眾基本的自用需求，但央行此次出手恐讓銀行放款態度更謹慎，觀察未來銀行鑑價或貸款成數是否有影響，在央行政策朝向貨幣緊縮與去槓桿時，民眾更應該做好手上的資金控管，包括可能要多抓一些自備款，未來要交屋的也不能把資金抓太緊，甚至現在還在使用寬限期的民眾，也要預應未來每個月還款金額能否負擔。
過去一年購置住宅貸款金額增加 9767 億元，增長速度驚人，有鑑於過去一年房市過熱，央行適時出手管控，也可避免未來發生金融壞帳的風險，曾敬德表示，央行此舉避免資金過多流入房市，將減少資金推升房市動能，同時提前管控也等於先幫房市泡沫消風，倘若持續熱下去，一旦真的遇到金融危機等風險時，付出的代價恐怕會更大。
去年年中以來房價上漲，主要由通膨、股市大漲、新青安政策帶動與科技業投資帶動，民眾對於房價上漲預期樂觀，現在央行針對資金面進行控管，流入房市的資金減少後，房市動能趨緩，預售市場雖然沒有短期就要貸款問題，但一旦房市熄火，民眾對於房市信心轉淡，也會影響到預售市場的買氣。
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