外資提款341億元 台積電法說前遭賣超1.6萬張

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-16 17:16

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ASML 財報提前暴雷，拖累台股今 (16) 日表現，一度重挫逾 400 點跌至 22866.73 點，不過隨後跌幅收斂，終場跌 281.06 點，以 23010.98 點作收，成交量 4105.65 億元。三大法人今天同步賣超 370.38 億元，外資提款 341.21 億元，將於明 (17) 日召開法說的台積電，今天遭外資減碼 1.6 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站賣方，外資賣超 341.21 億元，投信賣超 4.54 億元，自營商則賣超 370.88 億元，三大法人合計賣超 370.38 億元。

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外資今天最青睞映泰，買超映泰 1.9 萬張，同時也買超京元電子 1.5 萬張，新光金 1.4 萬張，金寶 1.4 萬張，華航 1.4 萬張，長榮航 1.3 萬張，光鋐 8489 張，緯創 6210 張，建漢 6201 張，陽明 4662 張。

台積電將於明天召開法說，但今天進到外資賣超前五名，遭外資賣超 1.6 萬張。另外，外資也減碼凱基金 2.1 萬張，聯電 2.1 萬張，台新金 1.9 萬張，中信金 1.1 萬張，中鋼 1 萬張，華邦電 1 萬張，華通 9491 張，力積電 8841 張，中石化 7805 張。

投信今天則偏愛國票金，買超國票金 2717 張，也同步買超中信金 2124 張。此外，也加碼鴻海、國產、廣達、致茂、長榮、京元電子、奇鋐以及百和。