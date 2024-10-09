〈焦點股〉錼創-KY 9 月營收創歷史新高 激勵早盤跳空漲停

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錼創科技 - KY 目前主力產品為車用、穿戴式裝置和電視，也將透過巨量技術轉移提升毛利率，預計第四季轉虧為盈；而目前 Micro LED 瓶頸是開發成本高昂，錼創 - KY 也積極整合上下游夥伴，如友達、晶元光電，打造 Micro LED 生態系，進一步擴大產能。