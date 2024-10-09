〈焦點股〉錼創-KY 9 月營收創歷史新高 激勵早盤跳空漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 10:50
LED 廠錼創科技 - KY 創 (6854-TW) 日前公告 9 月營收 2.2 億元，呈年月雙增，並創歷史新高，激勵今 (9) 日股價跳空漲停，來到 107.5 元，成交量較前一日放大，委買張數逾 500 張。
錼創科技 - KY 創 9 月營收 2.2 億元，月增 19.5%、年增 180.5%，創歷史新高；第三季營收約 5.2 億元，季增約 62.5%、年增約 48.5%；累計前 9 個月營收 10.54 億元，累計年增率 51.03%。
錼創科技 - KY 目前主力產品為車用、穿戴式裝置和電視，也將透過巨量技術轉移提升毛利率，預計第四季轉虧為盈；而目前 Micro LED 瓶頸是開發成本高昂，錼創 - KY 也積極整合上下游夥伴，如友達、晶元光電，打造 Micro LED 生態系，進一步擴大產能。
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