技嘉瞄準Intel全新處理器 推全新一體式水冷散熱器
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-16 10:11
PC 品牌技嘉科技 (2376-TW) 日前宣布，旗下 AORUS WATERFORCE 系列一體式水冷散熱器已完成產品升級，專門針對 Intel(INTC-US) 即將推出的 Core Ultra 200S 處理器提供最佳化散熱解決方案。
隨著 Intel 新一代處理器的熱點位置和散熱需求發生變化，技嘉在 AORUS WATERFORCE X II 及 WATERFORCE II 系列中整合了三項關鍵技術，首先，新款散熱器採用最佳安裝壓力設計，符合 Intel LGA 1851 處理器的散熱規範，確保與處理器緊密接觸。
其次，AORUS WATERFORCE X II 系列的純銅散熱面積增加了 15%，可全面覆蓋不同型號處理器的熱點，而技嘉打造的逆吸式水流設計進一步提升了 AORUS WATERFORCE X II 系列的散熱效率。
技嘉表示，希望 AORUS WATERFORCE X II 解決客戶散熱需求，AORUS 仍致力於在未來推出更多先進功能，持續提供頂級散熱解決方案。
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