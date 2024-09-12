〈錼創法說〉第4季營收有望再創高 全年可轉虧為盈
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-12 18:35
LED 廠錼創科技 - KY(6680-TW) 今 (12) 日舉行法人說明會，錼創總經理林子暘表示，由於製程優化及新營業項目挹注，第二季毛利率提升，而且今年上半年營運表現亮眼，第四季更有望再創新高，全年有望轉虧為盈
林子暘表示，今年上半年營收創新高，累計達 1.84 億元，每股虧損較去年同期大幅收斂，預期下半年轉虧為盈；毛利率方面，第一季達 30.67%，第二季進一步提升至 32.61%，主要歸功於製造流程優化及新營業項目挹注。
在第二季產品組合占比部分，COC(Micro LED 晶片製程) 業務占 53%，營收呈穩定上升；技術服務收入因客戶增加及量體擴大，占 21%；工程收入占 24%，由於採完工百分比法認列，每季波動較大。
林子暘特別說明技術服務部分，目前是穿戴裝置和電視各占一半，並預期穿戴裝置較去年同期大幅上升，也會成為繼電視之後，第二個在市場上量產的產品，穿戴裝置的比重將進一步提升；未來還有透明顯示器，目前已經與國外賭場、F1 賽車場洽談合作，最快明年會有應用。
針對與友達 (2409-TW) 的合作進度，林子揚表示，目前進展順利，原本預計明年第二季完成的技術轉移，有望提前至明年初完成，以滿足客戶量產需求。
展望第四季，林子暘持樂觀態度，營收有望再創新高，也將持續優化製造流程，並透過新營業項目來改善毛利率，並密切關注市場需求變化，適時調整產品策略，以維持競爭優勢。
錼創 8 月營收 1.84 億元，月增 52.48%，年增 18.05%；累計前 8 個月營收 8.34 億元，年增 34.63%；上半年營收 5.28 億元，年增 53.15%；營業虧損 1.42 億元，較去年同期收斂；稅後虧損 1.16 億元，較去年同期收斂，每股虧損 1.09 元。
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