〈錼創法說〉第4季營收有望再創高 全年可轉虧為盈

LED 廠錼創科技 - KY( 6680-TW ) 今 (12) 日舉行法人說明會，錼創總經理林子暘表示，由於製程優化及新營業項目挹注，第二季毛利率提升，而且今年上半年營運表現亮眼，第四季更有望再創新高，全年有望轉虧為盈

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在第二季產品組合占比部分，COC(Micro LED 晶片製程) 業務占 53%，營收呈穩定上升；技術服務收入因客戶增加及量體擴大，占 21%；工程收入占 24%，由於採完工百分比法認列，每季波動較大。

林子暘特別說明技術服務部分，目前是穿戴裝置和電視各占一半，並預期穿戴裝置較去年同期大幅上升，也會成為繼電視之後，第二個在市場上量產的產品，穿戴裝置的比重將進一步提升；未來還有透明顯示器，目前已經與國外賭場、F1 賽車場洽談合作，最快明年會有應用。