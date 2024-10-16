【產業概觀】綠色騎行潮流來襲！歐美減碳將帶動自行車浪潮？

鉅亨研報 2024-10-16 11:03

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一、歐美自行車行業市場~ 政策推動促使騎乘環境優化

1. 展望: 預估未來五年全球自行車市場規模《中個位數》成長

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根據市調公司 Mordor Intelligence 的預估，2024 年至 2029 年全球自行車市場規模 CAGR 達 4.2%。

全球自行車市場成長的動能來自於電動自行車銷售增加所帶來的金額規模成長，以及中長期而言政府政策上的支持。

根據麥肯錫近期的報告，全球微型車（包括滑板車、自行車等）市場規模將從 2022 年的 1600 億美元成長至 2035 年的 5200 億元，CAGR 9%，其中歐洲 CAGR 達 11%、中國與美國 CAGR 則為 9%。電動自行車是歐洲微型交通市場的最大部分，電動自行車佔歐洲市場的 40%。

2. 歐美國家電動自行車市場規模仍具發展潛力

政府的提倡與補助，以及產品受歡迎，歐洲電動自行車滲透率年年攀升，去年已來到 30%，荷蘭、奧地利、德國與比利時電動自行車占比已超越 50%，不過仍有不少國家滲透率未達 30%，是未來市場成長的動能來源。中長期歐洲電動自行車滲透率目標為 50%。

疫情洗禮與產品歡迎度提升，美國電動自行車滲透率由疫情前的 1% 提升至 4%，其中…… 觀看完整內容請至豐雲學堂

二、節能減排下自行車迎來政策支持的綠色商機—歐洲具體案例