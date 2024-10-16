逾30檔股債ETF除息秀明登場 台股ETF這3檔年化配息率破1成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-16 10:19

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台股 10 月以來緩步反彈，站回 23000 點之上，機構研究顯示，第 4 季上漲機率高達九成，ETF 市場明 (17) 日將有超過 30 檔展開除息，其中，台股 ETF 有 3 檔年化配息率超過 1 成，若以絕對金額來看，有 4 檔配息 1 元以上，另外，債券型也有多檔年化配息率超過 5%，獲得資金流入。

ETF 專家進一步分析，4 檔配息 1 元以上的 ETF 包括富邦臺灣中小 (00733-TW) 配息 1.321 元、富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 配息 1.30 元、元大高股息 (0056-TW) 配息 1.07 元、國泰台灣領袖 50(00922-TW) 配息 1 元，但其中只有 00922 是聚焦大型股的市值型 ETF，與大盤表現息息相關。

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除了台股 ETF 除息有亮點外，降息循環中，集萬千寵愛的債券 ETF，配息表現也不遑多讓，觀察 20 多檔明天要除息的 ETF，從配息金額來看，前五名分別是 00725B 配息 0.685 元、00726B 配息 0.62 元、00727B 配息 0.57 元、00720B 配息 0.51 元，以及 00782B 配息 0.5 元，其中僅有 00725B 年化配息率超過 7%、00726B 年化配息率也有 6.98%。

達人分析，從投信投顧公會最新資料可發現，00922 近 1 年以來的報酬率高達 42.6%，其布局的 50 檔成分股，皆是產業內致力低碳轉型的佼佼者，為市值大、流動性佳、獲利穩定的台股領袖級企業，最能緊跟第四季的大盤漲幅，10 月以來 00922 市價從 21.66 元上漲至 10/15 收盤價 22.84 元，漲幅超過 5%，投資人已賺到 1.18 元的資本利得，還沒除息就已先填息，被小資族封為平價版的 0050。