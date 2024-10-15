金管會啟動永豐投信專案查核 促00887溢價本周內降回3%內

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 19:22

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永豐中國科技 50 大 (00887-TW) 近期溢價率飆升，引發爭議，永豐投信總經理 14 日已被金管會約喝咖啡，金管會官員今 (15) 日證實，確實有接獲投資人反應，業者已提出承諾，盡力在本周內弭平 00887 大幅溢價情形，同時也請櫃買中心啟動專案查核，釐清是否有內控缺失或作業疏失。

00887 自 10 月起，市價一路狂飆，最高衝上 38.83 元，溢價幅度一度高達 221%，在陸股結束長假、恢復交易後，市價迅速回跌，10/14 溢價率已經降至 27% 左右，今天進一步跌到 10.4%。上周更爆出重大違約交割，總金額達 1469.26 萬元，並遭櫃買中心列處置股，禁止投資人當沖交易。

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證期局主秘尚光琪說明，有請永豐投信提出相關說明，並請櫃買中心去督導永豐投信盡速弭平 00887 大幅溢價情形，另外對永豐投信啟動專案查核，目前尚在進行中，會盡快督導櫃買中心去完成這項專案查核的工作，若發現有違規情事，將依行政程序來辦理。

外界關注，永豐投信此案是作業疏失還是內控缺失？尚光琪表示，這部分包含在查核的範圍內，必須等櫃買中心進一步釐清，如果是屬於內控缺失，當然就會有一些相關的法規來適用，最後是否處以罰鍰，要看是否涉及內控缺失及情節輕重，會影響到最後處理結果。

對於永豐投信昨天前往證期局說明的內容，尚光琪指出，業者主要重點在於如何弭平該基金大幅溢價的情形，根據永豐投信昨天釋出的聲明，業者強調，會努力將溢價幅度拉回正常水準，一般是 3% 左右，預計在本周內完成，永豐投信也釋出態度，「關於基金評價所引起的爭議，會妥善處理，以維護投資人權益」。

目前是否有投資人來陳情？尚光琪說，證期局確實有接獲投資人反應，但數量沒有很多，她重申，是否涉及疏失還是要等櫃買中心的專案查核結果出爐。

尚光琪進一步說明，ETF 市價與淨值之間的折溢價水準，正常應該是在 3% 以內，因此，主管機關一直有要求投信公司，當溢價率過高的時候，官網一定要跳出警示，這部分各投信公司都有在施行。事實上，當大家進入永豐投信官網時，都有跳出 00887 的警示了，但對於投資人來說，他到底會不會在意這些警示，要由投資人自行判斷。因此，回歸 ETF 本質，投信公司就有責任要去弭平基金大幅溢價的情形。

就這起案例來看，尚光琪指出，當時背景是因為中國當局發動一些可能激勵市場的措施，投資人對於大陸市場相當看好，因此透過 ETF 投資工具去布局陸股，不過，可能市場環境變化太快，加上中國十一長假休市等種種因素，導致市價與淨值大幅偏離，這個情況確實在以前是較少看到。