擁「4高」護城河 元大全球航太與防衛科技ETF 10/25開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-14 20:28

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全球地緣政治緊張，中共今 (14) 日展開圍台軍演，以色列與黎巴嫩真主黨也持續交火，導致各國股市震盪，元大投信推出元大全球航太與防衛科技 ETF(00965-TW) 預計 10 月 25 日開募，發行價 15 元，元大投信總經理陳沛宇表示，這是全台第一檔結合航太及防衛概念的 ETF，擁有高科技、高稀缺、高機密、高度創新特性，比蘋果更嚴，只有少數企業能打入供應鏈。

在訂單承包上，元大投信表示，僅少數滿足技術及安全認證、通常由大型企業承包簽訂長約，通常訂單都是 3-5 年起跳，以確保達成國安目標，例如洛克希德馬丁、雷神等，皆為航太防衛承包龍頭。

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中下游裝備方面，則以亞太製造重鎮的日台韓為主，符合國家認證的供應商實現量產目標，我國國防預算占 GDP 比重逐年提高 (2023 年達到 2.4%)，具體方針例如「國機國造計畫」，以建立航太防衛自主能力為目標，同時台灣也積極與美國大廠合作，成為洛克希德馬丁於亞洲唯一授權成立 F-16 戰機維修中心的國家。

一台戰鬥機的生命周期長達 50 年，以全球熱門的 F-35 為例，從研發、生產到維修的商機相當可觀，且單一產品創造近 3 兆美元的高產值，不僅突破景氣周期，國防預算持續成長，創造進可攻、退可守的投資護城河。

元大投信表示，該 ETF 將高度參與全球國防預算持續創高、維護區域安全持續消耗庫存下的產業高需求行情，同步反映科技創新帶動裝備升級趨勢，創造 AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資機會。

元大投信表示，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況。不同於傳統科技基金僅部分持有相關產業，本次推出的元大全球航太與防衛科技 ETF，將提供完整參與主題行情的投資管道。

元大全球航太與防衛科技 ETF 追蹤標的指數「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」，該指數自 2023 年 12 月 14 日發布以來，截止今年 10 月 11 日，累積漲幅達 51.4% 並續創新高，相對那斯達克綜合指數 (NASDAQ Composite Index) 同期間上漲 22.8% 更具上漲動能。