卡位降息行情！中信投信高股息ETF放眼亞太、全球 股利率上看近9%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-15 18:31

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深受存股族喜愛的高股息 ETF 百花盛開，如今也可將眼光轉向海外。中國信託投信重磅推出 2 檔 ETF，分別為中信全球高股息 (00963-TW) 及中信亞太高股息 (00964-TW)，擬定 10 月 25 日至 30 日同步展開募集，發行價為 10 元，採月配息，並納入平準金制度。比較近 4 年平均股利率，亞太高股息高達 8.9%，全球高股息亦有 7.2%，高於台股高股息的 6%。

中國信託投信表示，根據統計，台灣市場中 26 檔以「高股息」為號召的 ETF 中，國內成分股占了 22 檔，合計規模約新台幣 1.52 兆；國外成分股的高股息 ETF 僅 4 檔，合計規模僅 0.04 兆。而台股高股息指數多數聚焦科技股，產業特性過於集中，容易導致台股高股息 ETF 出現「齊漲齊跌」的現象，投資人可能會陷入「看似選擇眾多，但其實選擇哪一檔都差不多」，也難以發揮分散投資風險的效果。

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值注意的是，根據彭博統計，自 1995 年以來 4 次降息後的低利環境，高股息指數表現亮眼；且相較於成長股的本益比，目前高股息指數仍處於低基期，未來有機會「風水輪流轉」，獲得市場關注。投資人可趁降息周期展開初期，先行進場卡位。

00963 經理人陳雯卿表示，00963 鎖定已開發國家市值 50 億美元 (既有成分股至少 40 億美元) 以上、且股利率大於 3%、自由現金流收益率大於 6% 的企業，體質相對良好，且產業配置明顯分散，包含傳產、金融、消費性產業等兼具，可發揮分散投資的效果，滿足希望長期存股的投資人需求。

此外，隨著美國啟動降息，亞太新興經濟體正準備發光發熱。根據彭博預估，全球主要區域中，僅亞太區未來兩年 GDP 可望持續成長。

00964 經理人張苡琤表示，亞太區股票本益比評價面相對低，而隨著降息循環啟動，有利於資金流入，且 00964 所追蹤的 NYSE 亞太高股息指數，近年股利率持續成長，且受惠國家政策支持，未來股利配發率值得期待，且相較投資單一市場，可望擁有較低的波動，是投資人進行資產配置的優質選擇。