英特爾攜手超微 應對來自安謀的挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-16 02:30

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超微執行長蘇姿丰在一份聲明中表示：「我們很高興能將整個產業聚集在一起，替未來的架構增強提供方向，並在未來幾十年延續 x86 的巨大成功。」

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英特爾發明了被稱為 x86 運算架構的技術，該技術 40 年來一直替世界上的筆記型電腦、個人電腦 (PC) 和資料中心伺服器提供動力。 超微從英特爾獲得這項技術的許可，並使用 x86 技術生產晶片，兩家公司彼此競爭。