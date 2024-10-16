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英特爾攜手超微 應對來自安謀的挑戰

鉅亨網編譯段智恆 2024-10-16 02:30

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英特爾攜手超微 應對來自安謀的挑戰(圖：REUTERS/TPG)

英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 周二 (15 日) 表示將建立一個小組確保軟體在其晶片運行，此舉意味著兩家公司攜手應對來自安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 日益嚴峻的挑戰。

超微執行長蘇姿丰在一份聲明中表示：「我們很高興能將整個產業聚集在一起，替未來的架構增強提供方向，並在未來幾十年延續 x86 的巨大成功。」


英特爾發明了被稱為 x86 運算架構的技術，該技術 40 年來一直替世界上的筆記型電腦、個人電腦 (PC) 和資料中心伺服器提供動力。 超微從英特爾獲得這項技術的許可，並使用 x86 技術生產晶片，兩家公司彼此競爭。

然而，這兩家公司的市占率都受到安謀的侵蝕。安謀向蘋果 (AAPL-US) 和高通 (QCOM-US) 等筆電設計晶片，另外亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)等公司在資料中心使用安謀架構。

安謀的成功崛起部分源自於其合約中的規定，即所有安謀晶片都能運作所有安謀軟體，無論晶片是哪家公司製造。

相較之下，英特爾和超微在其晶片中使用相同的 x86 技術，有時必須調整軟體才能在其產品中運作。兩家公司周二表示，他們正在組建一個「諮詢小組」(advisory group)來改變這種狀況，博通 (AVGO-US)、戴爾科技(DELL-US)、聯想集團(00992-HK) 和甲骨文 (ORCL-US) 等公司將加入創始成員。

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英特爾22.815-2.67%
戴爾科技127.075-0.99%
博通176.605-3.13%
Alphabet公司165.1150.09%
微軟417.425-0.41%
亞馬遜186.935-0.32%
高通175.62-1.36%
蘋果233.961.15%
安謀控股公司152.415-5.81%
超微半導體157.1001-4.94%
甲骨文174.82-0.74%
聯想集團10.92-1.44%

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