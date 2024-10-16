英特爾攜手超微 應對來自安謀的挑戰
鉅亨網編譯段智恆 2024-10-16 02:30
英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 周二 (15 日) 表示將建立一個小組確保軟體在其晶片運行，此舉意味著兩家公司攜手應對來自安謀 (Arm Holdings)(ARM-US) 日益嚴峻的挑戰。
超微執行長蘇姿丰在一份聲明中表示：「我們很高興能將整個產業聚集在一起，替未來的架構增強提供方向，並在未來幾十年延續 x86 的巨大成功。」
英特爾發明了被稱為 x86 運算架構的技術，該技術 40 年來一直替世界上的筆記型電腦、個人電腦 (PC) 和資料中心伺服器提供動力。 超微從英特爾獲得這項技術的許可，並使用 x86 技術生產晶片，兩家公司彼此競爭。
然而，這兩家公司的市占率都受到安謀的侵蝕。安謀向蘋果 (AAPL-US) 和高通 (QCOM-US) 等筆電設計晶片，另外亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)等公司在資料中心使用安謀架構。
安謀的成功崛起部分源自於其合約中的規定，即所有安謀晶片都能運作所有安謀軟體，無論晶片是哪家公司製造。
相較之下，英特爾和超微在其晶片中使用相同的 x86 技術，有時必須調整軟體才能在其產品中運作。兩家公司周二表示，他們正在組建一個「諮詢小組」(advisory group)來改變這種狀況，博通 (AVGO-US)、戴爾科技(DELL-US)、聯想集團(00992-HK) 和甲骨文 (ORCL-US) 等公司將加入創始成員。
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