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工鬥總工會4問何佩珊 勞動部回應：積極審慎研處

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 19:25

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工鬥總工會4問何佩珊 勞動部回應來了：積極審慎研處。（鉅亨網記者張韶雯攝）

「台灣工人鬥陣總工會」今 (15) 日於立法院外舉辦記者會，針對中高齡就業、國定假日、移工權益及勞工低薪等 4 大現象，向勞動部長何佩珊提問，希望得到具體回應。

何佩珊已排定於明（16）日到立法院衛環委員會進行業務報告及備詢。關於 113 年 10 月 15 日臺灣工人鬥陣總工會記者會所提議題，勞動部回應說明如下：


關於「中高齡勞工就業權」議題

《勞動基準法》第 54 條第 1 項第 1 款規定，勞工非年滿 65 歲，雇主不得強制其退休；113 年 7 月 31 日亦修正《勞動基準法》第 54 條第 2 項，明定勞雇雙方可協商延後強制退休年齡。故勞雇雙方得依新修正規定，就事業單位之工作性質等協商延後退休年齡。此外，《中高齡者及高齡者就業促進法》已訂有「年齡歧視禁止專章」，禁止雇主因年齡因素，歧視求職或受僱之中高齡者及高齡者，以保障其就業權益。且該法亦規定，雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇；亦不得因受僱之中高齡者及高齡者提出申訴或協助他人申訴，而予以解僱、調職或為其他不利處分。如雇主違反上開規定，處新臺幣 30 萬元以上，150 萬元以下的罰鍰，並公布姓名。

另為促進中高齡者及高齡者就業，本部持續落實推動《中高齡者及高齡者就業促進法》各項工作，透過各地公立就業服務據點及銀髮人才服務中心，持續落實提供個別化就業服務，並積極開發部分工時職缺及鼓勵雇主彈性調整工時，以符合中高齡者及高齡者多元就業需求。目前勞動部也推動「55plus 壯世代就業促進措施」，提供就業獎勵、職業訓練及津貼、補助職場支持輔導，預期每年可協助 6 萬名壯世代就業。

關於「增加國定假日」議題

因應時代變遷，內政部已將部分紀念日及節日，改為只紀念但不放假。復依勞動基準法第 37 條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。且現行《勞動基準法》亦已確保每一位勞工都有週休二日之權利，因此連同國定假日計算，勞工朋友每年約可休 116 日，就全年休假日數觀之，勞工權益尚無減損。至於國定假日增加與否，屬全國一致性事務，本部尊重掌管全國假日的內政部及相關主管機關之意見。

關於「大量解僱勞工保護法排除移工」及「直聘程序改善」議題

移工如遭雇主資遣，依《就業服務法》已訂有轉換雇主機制，以保障其工作權，而《大量解僱勞工保護法》立法原旨係保障本國人就業權，雇主依法與工會進行大量解僱協商程序，或依《勞資爭議處理法》申請調解時，對於涉及解僱勞工 (包含移工) 相關權利，當應依協商共識履行，並未排除移工之權益。且移工如因大量解僱事件，而有轉換雇主需求時，雇主依法應為外國人辦理轉換登記。仲介機構依約應為雇主辦理外國人轉換雇主事項，且不得向外國人收取服務費。未來，勞動部會持續聆聽各界意見，積極溝通建構完善保障大量解僱勞工相關機制。

為改善及精進直聘程序作業，勞動部已訂定「直聘服務效能提升精進方案」，循序推動簡化申辦程序及應備文件各項措施，包含建置跨機關整合服務平臺，使雇主申請在臺移工聘僱許可時，透過系統介接，同時完成移工之聘僱許可、居留許可、勞 (健) 保加保及生活照顧服務通報等申請作業，並提供填寫申請書表服務、線上檢視文件及簽名、透過系統介接勾稽免附應備文件、期滿續聘案件招、簽、聘合一申請、精簡整併申請書表，及辦理家庭看護工雇主同時申請長照推介及招募程序等，以簡化直聘程序及文件。

關於「勞工低薪如何解決」議題

勞雇間之工資約定，會因為產業類型及職位有所差異，但不論如何約定，正常工時所得的工作報酬，不可低於最低工資的標準。

關於國內薪資議題，政府非常重視，勞動部除制定《最低工資法》外，並鼓勵企業有盈餘分享予勞工，並強化工會協商能力，以及針對青年、失業者及在職勞工提供進修訓練，致力整體勞動環境改善及提升勞動條件，進而達到確保勞工權益之目的。

文章標籤

勞動部中高齡勞工就業權國定假日低薪移工權益台灣工人鬥陣總工會

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