工鬥總工會4問何佩珊 勞動部回應：積極審慎研處

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 19:25

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「台灣工人鬥陣總工會」今 (15) 日於立法院外舉辦記者會，針對中高齡就業、國定假日、移工權益及勞工低薪等 4 大現象，向勞動部長何佩珊提問，希望得到具體回應。

何佩珊已排定於明（16）日到立法院衛環委員會進行業務報告及備詢。關於 113 年 10 月 15 日臺灣工人鬥陣總工會記者會所提議題，勞動部回應說明如下：

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關於「中高齡勞工就業權」議題

《勞動基準法》第 54 條第 1 項第 1 款規定，勞工非年滿 65 歲，雇主不得強制其退休；113 年 7 月 31 日亦修正《勞動基準法》第 54 條第 2 項，明定勞雇雙方可協商延後強制退休年齡。故勞雇雙方得依新修正規定，就事業單位之工作性質等協商延後退休年齡。此外，《中高齡者及高齡者就業促進法》已訂有「年齡歧視禁止專章」，禁止雇主因年齡因素，歧視求職或受僱之中高齡者及高齡者，以保障其就業權益。且該法亦規定，雇主對求職或受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由予以差別待遇；亦不得因受僱之中高齡者及高齡者提出申訴或協助他人申訴，而予以解僱、調職或為其他不利處分。如雇主違反上開規定，處新臺幣 30 萬元以上，150 萬元以下的罰鍰，並公布姓名。

另為促進中高齡者及高齡者就業，本部持續落實推動《中高齡者及高齡者就業促進法》各項工作，透過各地公立就業服務據點及銀髮人才服務中心，持續落實提供個別化就業服務，並積極開發部分工時職缺及鼓勵雇主彈性調整工時，以符合中高齡者及高齡者多元就業需求。目前勞動部也推動「55plus 壯世代就業促進措施」，提供就業獎勵、職業訓練及津貼、補助職場支持輔導，預期每年可協助 6 萬名壯世代就業。

關於「增加國定假日」議題

因應時代變遷，內政部已將部分紀念日及節日，改為只紀念但不放假。復依勞動基準法第 37 條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。且現行《勞動基準法》亦已確保每一位勞工都有週休二日之權利，因此連同國定假日計算，勞工朋友每年約可休 116 日，就全年休假日數觀之，勞工權益尚無減損。至於國定假日增加與否，屬全國一致性事務，本部尊重掌管全國假日的內政部及相關主管機關之意見。

關於「大量解僱勞工保護法排除移工」及「直聘程序改善」議題

移工如遭雇主資遣，依《就業服務法》已訂有轉換雇主機制，以保障其工作權，而《大量解僱勞工保護法》立法原旨係保障本國人就業權，雇主依法與工會進行大量解僱協商程序，或依《勞資爭議處理法》申請調解時，對於涉及解僱勞工 (包含移工) 相關權利，當應依協商共識履行，並未排除移工之權益。且移工如因大量解僱事件，而有轉換雇主需求時，雇主依法應為外國人辦理轉換登記。仲介機構依約應為雇主辦理外國人轉換雇主事項，且不得向外國人收取服務費。未來，勞動部會持續聆聽各界意見，積極溝通建構完善保障大量解僱勞工相關機制。

為改善及精進直聘程序作業，勞動部已訂定「直聘服務效能提升精進方案」，循序推動簡化申辦程序及應備文件各項措施，包含建置跨機關整合服務平臺，使雇主申請在臺移工聘僱許可時，透過系統介接，同時完成移工之聘僱許可、居留許可、勞 (健) 保加保及生活照顧服務通報等申請作業，並提供填寫申請書表服務、線上檢視文件及簽名、透過系統介接勾稽免附應備文件、期滿續聘案件招、簽、聘合一申請、精簡整併申請書表，及辦理家庭看護工雇主同時申請長照推介及招募程序等，以簡化直聘程序及文件。

關於「勞工低薪如何解決」議題

勞雇間之工資約定，會因為產業類型及職位有所差異，但不論如何約定，正常工時所得的工作報酬，不可低於最低工資的標準。