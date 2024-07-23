放不放假？勞動部說了算：這3地點任一轄區有通報即算

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-23 19:42

凱米颱風迫近，勞動部今 (23) 日表示，颱風來臨之出勤事宜，應以勞工安全為首要考量，如「工作地」、「居住地」或「上班必經途中」任一轄區首長已通報停止上班，勞工未能出勤，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，根據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，說明勞工出勤管理及工資給付等事項，表示颱風來襲時，如「工作地、居住地或上班必經途中」，任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

黃維琛指出，若有勞工因原本工作性質是不受颱風影響，如與客戶約好「視訊會議」，可居家工作或依原約定履行勞務者，則雇主並應照給工資；但若仍受有影響致無法提供勞務，雇主不得予以各項不利之處分。

黃維琛表示，事業單位如果因為營運性質，仍需要勞工從事工作，除應照給當日之工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第 59 條規定標準給予其職業災害補償。