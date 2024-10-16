國台辦再批雙十文告：賴清德企圖把「中華民國台獨化」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-16 07:32

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大陸國台辦周二（15 日）晚間再度回應賴清德總統雙十國慶文告，痛批賴清德企圖把「中華民國台獨化」，雙十文告是一篇更具危害性、破壞性的「台獨自白」。

大陸國台辦發言人陳斌華周二晚間表示，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆宣揚「台獨」分裂主張，無論是 520 拋出「新兩國論」，本月初編造「祖國論」，還是這次在雙十文告中拋出「台獨」新謬論，都如出一轍，不斷挑釁「一個中國」原則，將「新兩國論」更加系統化、具體化。

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陳斌華指出，賴清德聲稱「中華民國已經在台澎金馬落地生根」，是蓄意割裂兩岸歷史連結，掏空「一個中國」的內涵，企圖把「中華民國台獨化」，藉所謂「中華民國」之名，行「台獨」之實，具有欺騙性、迷惑性。

陳斌華痛罵，賴清德所言所語、所作所為，是在販賣「兩國論」、煽動「台獨」分裂！是在蓄意挑釁、破壞兩岸關係！哪裡有什麼「溫和」、「善意」？賴清德就是一個不折不扣的「台獨工作者」、「和平破壞者」。

陳斌華強調，當前反對「台獨」分裂的鬥爭，本質上是一場反分裂和維護國家統一的鬥爭。北京連日來採取的一系列堅決有力反制措施，是一個主權國家懲戒圖謀分裂國家行為、捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，也是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。