勞動部和交通部出手了！外送平台運價透明化 保障外送員權益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 18:29

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日前交通部預告修正「汽車貨運業管理規則」等有關規定，將明定以機車承運外送平台運送業務之運價，這也是 2 部會共同合作及共識，之前也與外送員工會溝通，在各方努力下，獲得極大的突破與進展。

勞動部說明，外送員工會長期關心報酬結構透明及基本保障，主要在於外送平台的運費組成結構及訂價機制不透明，對於外送員提供運送服務應獲得多少運費無法有共識，經勞動部與交通部攜手達成共識，優先朝訂定機車貨運運價的方向，如未來機車貨運運價明定後，將可做為外送工會與外送平台業者協商外送報酬的重要依據。

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勞動部強調，勞動部理解外送員工會多次倡議訂定外送產業專法的訴求，主要原因即在於希望有外送員報酬的基本保障規範，不過專法的推動，因涉及消費者、商家、平台業者、貨運業者及外送員等多個面向，需要更多的討論及跨部會共同評估，故無法在短期內完成。