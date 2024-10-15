「左流右新」接種創新高 疾管署：疫苗變色為單一事件

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-15 17:05

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病管制署 (下稱疾管署) 今 (15) 日表示，今 (113) 年度新冠、流感疫苗已於 10 月 1 日起分階段開打，按時接種疫苗為預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，請符合資格民眾於開打時踴躍前往接種，且同時施打「左流右新」，一次輕鬆獲得兩種保護力。

疾管署統計，「左流右新」開打兩週，截至 10 月 14 日止，公費流感疫苗接種數約 170.9 萬人次 (疫苗接種率約 26.6%)，雖較去年同期 (190.8 萬) 少 10%，但颱風假導致的接種數同期差距已由 35% 縮小至 10%；新冠疫苗則持續高於去年，接種數 40.5 萬人次，為去年同期 (14.9 萬)2.7 倍，兩種疫苗單日最高接種量均為上周三 (10/9)，當日流感疫苗接種 25.3 萬 (4 年來單日最高)、新冠疫苗接種 5.5 萬 (20 個月以來單日最高)。

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另針對「1 支流感疫苗變色事件」，疾管署已於 10 月 14 日召開專家會議，初判該支疫苗變色為膠塞瑕疵導致，非微生物污染造成，同批號之 10.1 萬劑 6 縣市全面封存回收不流通，已接種之 8.2 萬劑未接獲不良事件通報。後續將再於 10 月 23 日召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 和流感防治組聯席會議，決定該批號是否持續停用不予施打，並由國光公司提供替換疫苗方案，針對未配送之其餘批號國光流感疫苗，亦要求該公司須逐支完成外觀檢視，確認無異常才可進行配送。

疾管署強調，國光公司同批號其他疫苗及其餘批號清查後均未發現異常，研判為單一事件。公費流感疫苗安全無虞、接種作業也不受影響，請民眾安心施打。