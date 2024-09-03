最低工資將連9升！ 73.1%資方擬跟進調薪 九成五勞方憂通膨物價漲

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 08:46

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最低工資審議會將於明 (4) 日首度舉行，時薪與月薪能否維持雙漲，勞資雙方持續出現拉鋸戰？yes123 求職網進行「最低工資勞資看法與缺工潮現況調查」，結果顯示有 73.1% 的資方會跟進調升；但同時也有高達 94.6% 的上班族指出，會擔心物價也跟著薪資上漲。

圖：yes123 求職網提供

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自 2017 年以來，勞工基本薪資已連續調漲 8 次（如附表），根據 yes123 求職網調查顯示，假如明年「最低工資」調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有 73.1% 的資方透露，「預估會」跟進調升；同時勞方預估自己薪資「會跟著調漲的」，比例僅佔 31.8% 而已。

不過明年起若調升最低工資，其實也有三成二 (31.8%) 的企業坦言，「預估會」因此「降低」公司徵才意願。還有六成一 (60.6%) 勞工透露，「會因此增加」找兼差職缺的意願；相形之下，仍有 58.7% 預估，任職企業「會減少」時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。

面對「最低工資」調高，同時也有 44.8% 公司表示，因此「考慮」在明年調高產品或服務售價。難怪面對工資調漲，有高達 94.6% 的上班族指出，「會擔心」物價也跟著上漲。