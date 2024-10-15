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宏碁培育AI人才 連續五年入選富比世全球最佳雇主榜

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-15 14:44

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宏碁培育AI人才 連續五年入選富比世全球最佳雇主榜。(圖：宏碁提供)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今（15）日宣布，2024 年暑期實習生計畫圓滿結束，同時連續五年入選《富比世》全球最佳雇主榜單，積極展現在人才培育和永續職場建設方面的成果。

今年宏碁暑期實習計畫吸引海內外超過 2,000 份履歷投遞，最終 15 位實習生順利完成為期兩個月的實習，宏碁今年特別強調 AI 技術的應用，不僅在面試過程中納入 AI 工具，多位實習生的專案成果也涉及 AI 領域，其中兩項更進入專利申請階段。


宏碁全球人資長林弘道表示，公司對跨域人才的需求與日俱增，今年實習生涵蓋範圍從研發、永續到財務等多個部門，宏碁將持續履行培育未來人才的承諾，助力青年成為推動全球科技進步與永續發展的重要力量。

宏碁在永續職場建設方面的努力也獲得認可，除了連續五年入選《富比世》全球最佳雇主榜單外，還獲頒「2024 天下人才永續獎」，凸顯了宏碁在人才培育和多元共融職場方面的永續精神。

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