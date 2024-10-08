宏碁發布2023永續報告 攜手夥伴邁向2050淨零排放

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-08 16:59

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宏碁 (2353-TW) 今日發布 2023 年永續報告書，整理在環境、社會和治理（ESG）領域的重要成就，並會與產業夥伴共同努力，在物流、醫療、產品項目達成 ESG，達成產業永續目標。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁提出『科技覺醒』遠景，以應對氣候變遷挑戰，透過與合作夥伴的緊密協作，致力於開發智慧解決方案，共創美好未來。

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為實現 2050 年淨零排放目標，宏碁制定了低碳轉型和氣候策略，涵蓋企業永續營運、產品與服務及價值鏈三大面向，積極投資再生能源和能源儲存領域，拓展綠色能源產業版圖，在產品方面，宏碁推出首款碳中和筆記型電腦 Aspire Vero 16，其最終組裝過程使用 100% 可再生電力。

宏碁與物流供應商合作，在海洋及航空運輸中採用生質燃料解決方案，以減少碳排放，也要求供應商提高產品製造中使用再生電力的比例，並與關鍵零件供應商合作，致力降低整體產品碳足跡。

在社會責任方面，宏碁子公司積極投入醫療科技領域，宏碁智醫提供 AI 輔助醫療解決方案，涵蓋糖尿病視網膜病變、老年黃斑部病變和骨質疏鬆症等領域，為醫療從業人員提供實用協助。