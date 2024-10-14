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宏碁電競筆電稱霸巴西市場 8月市占進一步升至54%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-14 14:28

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宏碁電競筆電稱霸巴西 累積前8月及8月市占雙冠。(圖：shutterstock)

PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (14) 日宣布，根據最新市調資料顯示，其電競筆電在巴西市場表現亮眼，今年累積前 8 月市占率達 53%，8 月單月更攀升至 54%，穩居市場龍頭地位。

宏碁旗下 Predator 電競品牌以創新科技及獨家技術贏得巴西玩家青睞。其中，Predator Helios Neo 18 搭載全新處理器，配備 250 Hz 疾速螢幕刷新率、1000 尼特亮度以及 100% DCI-P3 超廣色域覆蓋率，為玩家帶來極致的遊戲體驗。


除了巴西市場，宏碁在菲律賓的表現同樣出色。8 月份宏碁於菲律賓個人電腦市場的市占率達 36%，筆記型電腦市占更接近 40%，均穩居市場第一。

宏碁 9 月營收達 263.10 億元，月增 15.3%，創疫情後新高。第三季營收 725.84 億元，季增 8.1%、年增 7.6%。前 9 個月累計營收更達 1,985.86 億元，較去年同期大幅成長 11.5%。

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