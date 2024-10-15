三星品牌價值破千億美元 AI技術結合終端產品成關鍵

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-15 12:16

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三星電子 (005930-KR) 今 (15) 日宣布，在全球品牌顧問公司 Interbrand 發布的「2024 年全球最佳品牌」排行榜中，連續五年位列前五強，品牌價值達 1,008 億美元，年增 10%，關鍵在於三星發展 AI 科技帶來的動能。

根據 Interbrand 報告，三星品牌價值顯著提升主要歸功於其在 AI 領域的全面布局，三星在智慧終端和半導體市場的 AI 競爭優勢，以及強化的串聯體驗，成為推動品牌價值成長的關鍵因素。

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三星電子總裁暨全球行銷部門負責人 YH Lee 表示，公司將進一步提升產品品質，以回應用戶期望。三星以「AI for All」為願景，積極將 AI 技術導入旗下產品，包括 Galaxy S24 智慧型手機、搭載 AI 處理器的智慧電視，以及 Bespoke AI 家電系列。

在半導體領域，三星因應 AI 市場需求，推出多項創新產品，如 DDR5、GDDR7、HBM3E 等高效能記憶體，以及 Exynos SoC 和高解析度感光元件。公司亦積極投資技術研發，以滿足日益增長的 AI 需求。