宏碁9月營收月增15.3%創疫後新高 AI伺服器營收季增近25%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-09 18:57

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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 9 月營收達 263.10 億元，月增 15.3%，創疫情後新高；前九個月累計營收達 1,985.86 億元，較去年同期成長 11.5%；宏碁表示，負責 AI 伺服器子公司安圖斯科技表現亮眼，季增近 25%。

宏碁 9 月合併營收達 263.10 億元，月增 15.3%、年減 6.2%；第三季營收 725.84 億元，季增 8.1%、年增 7.6%；前 9 個月累計營收 1985.9 億元，較去年同期成長 11.5%。

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宏碁指出，多元化經營策略成效顯著，非個人電腦及顯示器業務在第三季營收中占比達 26.9%，年增 20.0%。前九個月該業務占比更達 28.0%，年增 15.7%；宏碁個人電腦及顯示器產品前九個月營收年增 11.3%，維持穩定成長。

宏碁表示，旗下專注 AI 伺服器及工作站的子公司安圖斯科技表現亮眼，第三季營收年增 24.8%，前九個月更大幅成長 75.8%。其他子公司如宏碁智新和宏碁智通也分別在第三季實現 91.1% 和 59.7% 的年增長。