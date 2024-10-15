以色列考慮切斷加薩北部人道援助 逼哈瑪斯投降
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-15 10:30
以色列總理尼坦雅胡正在考慮一項計畫，即切斷對加薩北部的人道主義援助，逼迫巴勒斯坦極端組織哈瑪斯成員投降。
據《美聯社》周一（14 日）報導，如果以色列真的實施這項計畫，數十萬不願或無法離開家園的巴勒斯坦人，將陷入沒有食物和水的境地。
自以哈戰爭爆發以來，以色列多次向加薩地帶北部居民發出撤離令，最近一次是在 10 月 13 日。
數名以色列退役將軍向尼坦雅胡和國會提出了一項計畫，即在宣布加薩城等地區為「軍事禁區」前，給這些地區的巴勒斯坦人留出一周時間離開。
《美聯社》取得的計畫副本指出，那些選擇留在上述地區的人，會被視為戰鬥人員，以方可阻止其獲得食物、水、藥品等物資。
此外，該計畫還提出，以色列應無限期控制加薩地帶北部，以建立一個沒有哈瑪斯的新政府，把加薩地帶一分為二。
上月數名以色列退役將軍和高階軍官向以色列國會提交了這項計畫，有以色列媒體稱，尼坦雅胡在一次閉門會議上說，正在考慮該計畫。
該計畫主要擬定者艾蘭德認為，這一招能迫使哈瑪斯釋放約 100 名被扣押以方人員。
艾蘭德說，結束哈瑪斯採取行動的唯一辦法，是限制哈瑪斯獲得援助物資，「他們將要嘛投降，要嘛挨餓」。
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