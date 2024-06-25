逼近160大關！專家：弱勢日元將給家庭帶來更多痛苦 日央行可能在7月升息
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-25 17:10
日元兌美元 (USDJPY)匯率今 (25) 日一度重貶至 159.71 日元，之後在政府口頭干預下未跌破 160 日元大關，專家最新表示，日本央行 (BOJ) 貨幣政策正常化速度太慢正造成影響，日本家庭首當其衝，同時也給投資人壓低日元藉口。今年以來，日元兌美元已走貶逾一成。
BOJ 資深觀察人士、Totan Research 首席經濟學家加藤出表示，日本的實質利率仍低，日本央行的資產負債表異常龐大。日本維持低利率的時間越長，造成日圓貶值和通膨上升的破壞性螺旋風險就越大。考量到日元疲軟對經濟的負面影響，BOJ 下月很可能升息，並在明年底以前將利率升至 1%。
三位熟悉 BOJ 的消息人士向《路透社》透露，儘管會出現市場震盪或嚴重的經濟下滑，但升息將在包括 7 月會議在內的每一次政策會議上討論，其中一位消息人士稱考量到通膨情況，利率明顯太低。
週一 (24 日) 公佈的 6 月會議記錄也顯示，隨著通膨上行風險變得更為明顯，BOJ 董事會成員討論了升息的理由
加藤出認為，由於薪資漲幅未能超過通膨，日本的實際消費仍低於 BOJ 在 2013 年啟動大規模資產購買計畫前的水準。
雖然 BOJ 在 3 月結束長達 8 年的負利率政策，但仍將短期利率維持在零附近，並持續每月購入約 6 兆日元的政府債券。
對此加藤出認為，儘管 BOJ 縮減刺激規模，但首要任務一直是保持債券殖利率穩定在低點，但這是以日元貶值為代價。由於日元現在相當疲軟，BOJ 必須重新考慮優先事項。匯市與債市穩定同樣重要。」他並呼籲 BOJ 加速貨幣政策正常化。
BOJ 下一次政策會議將在 7 月 30 日至 31 日舉行，屆時將宣佈如何縮減購債規模以及縮減近 600 兆日元資產負債表的詳細計畫。
加藤出表示，BOJ 可能在前三個月將每月購債規模縮減至 5 兆日元，然後每季進一步縮減一次。雖然 10 年期日本國債殖利率可能從目前不到 1% 升到 1.5% 左右，但 BOJ 可能會在不擾亂市場情況下削減約 200 兆日元的資產負債表，因私人金融機構將購買 BOJ 出售的債券。
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