〈焦點股〉前鼎光通訊產品需求強勁 9月營收創高 放量飆漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-15 12:00
光通訊廠前鼎 (4908-TW) 受惠於 AI 及資料中心需求強勁，帶動光通訊產品出貨，日前公告 9 月營收呈年月雙增，為近 4 個月高點，激勵今 (15) 日股價延續前一日攻勢，攻上漲停價 116 元，早盤成交量已超過 2 萬張，較前一日放大逾 3 倍。
隨生成式 AI 發展，為降低能耗，光通訊產品成為目前 AI 發展主流；前鼎供貨資料中心相關產品包括 100G、200G 及 400G 光模組，前鼎為因應 AI 帶來光通訊模組需求，已建立矽光子技術平台，並積極完善 400G 及 800G 光模組產品線，目前 400G 光模組已少量出貨，預計於明年量產。
法人指出，前鼎客戶包括美系大廠資料中心，隨 AI 需求增加，明年 800G 模組需求將會迎來高峰，預計為前鼎營運帶來挹注。
前鼎 9 月營收 7235.4 萬元，月增 42.55%，年減 23.85%，近四個月新高；第三季營收 1.86 億元，季減 25%，年減 25%；累計前 9 個月營收 6.62 億元，年增 4.84%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 眾達-KY 8月營收年月雙增創今年新高 看好光通訊持續發亮
- 全光網路帶動傳輸、晶片升級 光通訊台廠迎「光速」商機
- 〈熱門股〉光通訊3尖兵9月營收個個強勁 周漲幅最高逾26%
- 光通訊題材衝太猛 上詮、光環雙雙關禁閉
上一篇
下一篇