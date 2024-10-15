〈焦點股〉前鼎光通訊產品需求強勁 9月營收創高 放量飆漲停

光通訊廠前鼎 ( 4908-TW ) 受惠於 AI 及資料中心需求強勁，帶動光通訊產品出貨，日前公告 9 月營收呈年月雙增，為近 4 個月高點，激勵今 (15) 日股價延續前一日攻勢，攻上漲停價 116 元，早盤成交量已超過 2 萬張，較前一日放大逾 3 倍。

隨生成式 AI 發展，為降低能耗，光通訊產品成為目前 AI 發展主流；前鼎供貨資料中心相關產品包括 100G、200G 及 400G 光模組，前鼎為因應 AI 帶來光通訊模組需求，已建立矽光子技術平台，並積極完善 400G 及 800G 光模組產品線，目前 400G 光模組已少量出貨，預計於明年量產。